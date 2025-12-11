    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNew China Life Insurance (H) AktievorwärtsNachrichten zu New China Life Insurance (H)
    Indivumed und University of Rochester Medical Center intensivieren ihre Zusammenarbeit für die patientenzentrierte Entwicklung neuartiger Krebstherapien

    Indivumed und University of Rochester Medical Center intensivieren ihre Zusammenarbeit für die patientenzentrierte Entwicklung neuartiger Krebstherapien
    Foto: adobe.stock.com

    Zwei führende Institutionen in der Krebsforschung bündeln ihre wissenschaftliche Expertise, um die Präzisionsonkologie voranzutreiben.

    HAMBURG, Deutschland und ROCHESTER, New York, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Indivumed gibt die erweiterte Partnerschaft mit dem weltbekannten Wilmot Cancer Institute am University of Rochester Medical Center (URMC) bekannt. Ziel der Kooperation ist es, durch Indivumeds bewährte Methodik zur standardisierten Gewebe- und klinischen Datenerhebung die Entwicklung innovativer Krebstherapeutika für Patienten mit hohem medizinischem Bedarf zu beschleunigen.

    Indivumed Logo
    URMC Wilmot Cancer Institute Logo

    Ein zentraler Baustein für patientenzentrierte Krebsforschung

    Die innovative Plattform von Indivumed basiert auf sorgfältig gesammelten und kuratierten chirurgischen Gewebeproben und umfassenden klinischen Daten, um die patientenzentrierte Krebsforschung und Wirkstoffentwicklung voranzutreiben. URMC übernimmt in dieser Kooperation eine Schlüsselrolle: die Gewinnung und Prozessierung hochwertiger Bioproben sowie klinischer Patientendaten nach den strengen Standardarbeitsanweisungen (SOPs) von Indivumed. Ein entscheidender Vorteil ist die Minimierung der Ischämiezeit auf unter zehn Minuten, um die Integrität und Qualität der Proben sicherzustellen.

    Priorität der gemeinsamen Forschungsarbeit ist die Entwicklung gut charakterisierter, von Patienten stammender Tumormodelle (PDTMs) aus genau diesen Proben. Diese Zellmodelle - darunter klassische Zellkulturen, Sphäroide und Organoide - dienen in Kombination mit den gewonnenen Daten als Grundlage für die Identifizierung, Validierung und Entwicklung neuer molekularer Zielstrukturen für die Krebstherapie, um den Prozess der pharmazeutischen Entwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig Risiken zu minimieren.

    Hartmut „Hucky" Land, PhD, stellvertretender Direktor des Wilmot Cancer Institute, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Wir haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit Indivumed zusammengearbeitet. Unsere Erfahrung mit ihrem Ansatz zur Gewebe- und Multi-Omics-Datenerhebung bildet eine hervorragende Grundlage. Das neue Projekt eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, neue Therapeutika und Biomarker zu identifizieren, die richtige Zielstruktur für den passenden Patienten zu finden und so die klinische Entscheidungsfindung sowie die Krebsversorgung entscheidend voranzutreiben."

