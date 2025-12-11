Bond-Markt ignoriert Fed-Zinssenkung komplett

Normalerweise sinken die Renditen für langfristige Anleihen, wenn die Zentralbank ihre Leitzinsen senkt, aber in den letzten Monaten ist das Gegenteil der Fall. Während die US-Notenbank im September 2024 mit den Zinssenkungen begann, ist die Rendite der Treasuries gleichzeitig gestiegen. Das wirft Fragen auf und gibt Anlass zur Sorge, denn diese Entwicklung widerspricht einem klassischen Marktverhalten.

Die Zinsen für langfristige US-Staatsanleihen sind in den letzten Wochen kontinuierlich gestiegen. Daran hat auch die Zinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch nichts geändert. Das ist ein ungewöhnliches und alarmierendes Zeichen für die Märkte.

Vor Beginn des Zinssenkungszyklus vor etwas mehr als einem Jahr, als die Leitzinsen 5,5 Prozent betrugen, rentierten die zehnjährigen US-Treasuries unter 3,7 Prozent. Mittlerweile ist die Fed Funds Rate auf 3,75 Prozent gesunken – die Rendite der zehnjährigen Bonds liegt aktuell allerdings bei 4,15 Prozent. Die Kurzläufer haben zwar durchaus auf die Zinssenkung reagiert, nur langfristig sind die Zinsen überraschend hoch geblieben.

Diese Diskrepanz ist außergewöhnlich und könnte auf tiefer liegende Probleme hindeuten. Experten wie Torsten Slok von Apollo Economics warnen, dass diese Entkopplung auf Bedenken wegen der hohen Staatsverschuldung und der politischen Einflussnahme auf die US-Notenbank zurückzuführen sein könnte.

Ein wichtiger Faktor für die hohen langfristigen Zinsen ist die ausufernde Verschuldung der USA, die sich auf die Märkte auswirkt. Die hohen Staatsausgaben und die Schuldenlast scheinen immer mehr Anleger zu verunsichern. Hinzu kommt, dass die politische Einflussnahme auf die Notenbank die Unabhängigkeit der Federal Reserve in Frage stellen könnte. Insbesondere durch die mögliche Ernennung eines neuen Fed-Vorsitzenden durch US-Präsident Donald Trump.

Ein solches Szenario würde langfristig zu höheren Zinsen führen und die Finanzierung des immensen Schuldenbergs noch schwieriger machen.

Für Verbraucher sind die langfristigen Zinsen ebenfalls von großer Bedeutung, da sie direkte Auswirkungen auf den Immobilienmarkt und die Kreditvergabe haben. Höhere Anleiherenditen führen zu höheren Hypothekenzinsen und verteuern die Finanzierung für Hauskäufer und Unternehmen. Besonders Erstkäufer und Immobilienentwickler sind von den hohen Zinsen betroffen, da die höheren Finanzierungskosten die Nachfrage nach Immobilien bremsen und zu einer Abkühlung des Marktes führen können.

Doch nicht nur der Immobilienmarkt leidet: Verbraucher, die auf Kredite angewiesen sind, etwa für Konsumgüter oder den Autokauf, werden ebenfalls durch die höheren Zinsen belastet. In einem Umfeld hoher Zinsen und anhaltender Inflation steigt das Risiko für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, da die Kaufkraft sinkt und private Haushalte sowie Unternehmen mehr für Kredite zahlen müssen. Diese Entwicklung könnte das Wachstum in vielen Sektoren, einschließlich des Einzelhandels und der Autoindustrie, weiter dämpfen.

Die wachsende Zinsdifferenz zwischen kurzfristigen und langfristigen Anleihen deutet auf eine zunehmende Verunsicherung an den Märkten hin. In Kombination mit der wachsenden Staatsverschuldung und der Möglichkeit politischer Eingriffe in die Geldpolitik kommen immer mehr Zweifel daran auf, dass die Vereinigten Staaten ihre Finanzen im Griff haben.

Das ist aber nicht nur mit Blick auf die US-Entwicklung von großer Bedeutung, denn angesichts der enormen Bedeutung der US-Treasuries und des US-Dollars für die Absicherung weltweit, entstehen dadurch auch Risiken für die Stabilität der Finanzmärkte weltweit.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion