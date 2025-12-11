    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAztec Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Aztec Minerals

    Aztec Minerals - Hochgradige Goldfunde, Edelmetallboom und Ressourcenpläne

    Aztec Minerals-CEO Simon Dyakowski im Interview: frische Bohrergebnisse aus Tombstone, Updates zu Tombstone und 10 Mio. CAD Finanzierung – RC- & Kernbohrungen testen Oxid- und CRD-Ziele in Arizona.

    In diesem Interview spricht Simon Dyakowski, CEO von Aztec Minerals (TSX‑V: AZT, WKN A2DRF0), über den aktuellen Stand der Exploration am Tombstone‑Gold‑Silber‑Projekt in Arizona sowie das Cervantes‑Projekt in Sonora, Mexiko. Er erläutert die jüngsten Bohrergebnisse, den Fortschritt im Tiefbohrprogramm und die strategische Ausrichtung der Unternehmung.

    Aztec Minerals hat im Oktober 2025 eine überzeichnete Bought‑Deal‑Finanzierung in Höhe von rund 10 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen, was dem Unternehmen eine solide finanzielle Basis für die Fortsetzung der Exploration bietet. Der Fokus liegt derzeit auf dem Tombstone‑Projekt, wo weiterführende RC‑ und Kernbohrungen durchgeführt werden, um sowohl oberflächennahe Oxid‑ als auch tiefere CRD‑Zielstrukturen zu testen.

    Jetzt das ganze Video ansehen:

    Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

    Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Aztec Minerals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Aztec Minerals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Aztec Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Aztec Minerals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

     

