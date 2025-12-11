Aztec Minerals - Hochgradige Goldfunde, Edelmetallboom und Ressourcenpläne

In diesem Interview spricht Simon Dyakowski, CEO von Aztec Minerals (TSX‑V: AZT, WKN A2DRF0), über den aktuellen Stand der Exploration am Tombstone‑Gold‑Silber‑Projekt in Arizona sowie das Cervantes‑Projekt in Sonora, Mexiko. Er erläutert die jüngsten Bohrergebnisse, den Fortschritt im Tiefbohrprogramm und die strategische Ausrichtung der Unternehmung.

Aztec Minerals hat im Oktober 2025 eine überzeichnete Bought‑Deal‑Finanzierung in Höhe von rund 10 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen, was dem Unternehmen eine solide finanzielle Basis für die Fortsetzung der Exploration bietet. Der Fokus liegt derzeit auf dem Tombstone‑Projekt, wo weiterführende RC‑ und Kernbohrungen durchgeführt werden, um sowohl oberflächennahe Oxid‑ als auch tiefere CRD‑Zielstrukturen zu testen.

Jetzt das ganze Video ansehen:

Aztec Minerals-Interview: CEO zu hochgradigen Goldfunden, Edelmetallboom und Ressourcenplänen



