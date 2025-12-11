Nordex - gutes Momentum

Die Nordex-Aktie hat in diesem Jahr eine fulminante Kursentwicklung hingelegt. Da lohnt es sich, auch in die weitere Kursvergangenheit zu blicken: Da gab es deutliche Kursspitzen in den Jahren 2007, 2016 und 2021. Danach ging es mit der Aktie des Onshore-Windturbinen-Herstellers jeweils wieder deutlich nach unten. Könnte es diesmal anderes laufen? Weiterlesen