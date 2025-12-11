JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti geht nach jüngsten Daten und Gesprächen mit dem Management davon aus, dass Beiersdorf mit den kommenden Zahlen unter Beweis stellen kann, dass man auf Kurs sei. Die Aktien seien aktuell deutlich günstiger als die Branche, schrieb sie am Donnerstag./edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 10:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 10:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 94,20EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
