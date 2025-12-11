JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti geht nach jüngsten Daten und Gesprächen mit dem Management davon aus, dass Beiersdorf mit den kommenden Zahlen unter Beweis stellen kann, dass man auf Kurs sei. Die Aktien seien aktuell deutlich günstiger als die Branche, schrieb sie am Donnerstag./edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 10:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 10:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 94,20EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.



