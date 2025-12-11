BARCLAYS stuft AB Inbev auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 88 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt brachte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie Robotaxi- und Fahrtenvermittlungsdienste und den Alkoholkonsum in den USA in Zusammenhang. Seiner Einschätzung nach könnte der Alkoholabsatz angekurbelt werden, indem bequemeres und erschwinglicheres Reisen ermöglicht werde. Er glaubt, dass die Auswirkungen deutlicher und früher eintreten könnten, als dies an der Börse realisiert werde./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 53,12EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 14:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

