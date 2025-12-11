BERNSTEIN RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber und erwähnte dabei explizit SSE, National Grid, Redeia und Terna./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 12,80EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 14:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

