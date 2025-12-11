BERNSTEIN RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber und erwähnte dabei explizit SSE, National Grid, Redeia und Terna./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 12,80EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 14:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Deepa Venkateswaran
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
