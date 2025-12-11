BERNSTEIN RESEARCH stuft ENEL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,90 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 8,653EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.





