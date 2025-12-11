    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Baubranche erwartet Trendwende

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Talsohle durchschritten'

    Für Sie zusammengefasst
    • Baubranche erwartet Trendwende im nächsten Jahr.
    • Tiefbau profitiert von Bundesausgaben für Infrastruktur.
    • Wohnungsbau zeigt erste positive Signale nach Krise.
    Baubranche erwartet Trendwende - 'Talsohle durchschritten'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die krisengeschüttelte deutsche Baubranche erwartet eine Trendwende im kommenden Jahr. "Nach Jahren rückläufiger Zahlen kehrt in der Bauwirtschaft erstmals wieder Zuversicht zurück", sagte Wolfgang Schubert-Raab, Präsident des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB), in Berlin. Impulse kämen vor allem aus dem Tiefbau, zu dem der Bau von Straßen und Brücken zählt. Er profitiere von den geplanten Milliardenausgaben des Bundes für Infrastruktur. Doch auch im Wohnungsbau gebe es Lebenszeichen. "Die Bauwirtschaft hat die Talsohle durchschritten."

    Der ZDB erwartet, dass der Branchenumsatz dieses Jahr preisbereinigt um 0,6 Prozent auf 168 Milliarden Euro steigt. 2026 sollen es 178 Milliarden Euro sein, ein Anstieg von 2,5 Prozent. In einer Umfrage unter 1.500 Mitgliedsfirmen bewertet über die Hälfte der Unternehmen (ca. 56 Prozent) ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend.

    "Projekte werden wieder angeschoben"

    Die Baubranche war nach einem starken Anstieg der Zinsen und Baukosten infolge des Ukraine-Kriegs in die Krise gerutscht. Private Bauherren konnten sich die eigenen vier Wände nicht mehr leisten, Profi-Investoren legten Pläne auf Eis. Mit dem Wohnungsmangel steigt der Druck auf die Mieten gerade in Städten.

    Nun gebe im Wohnungsbau erstmals wieder positive Signale. Nach drei Jahren Investitionsstillstand würden Projekte wieder angeschoben. "Investoren scheinen die veränderten Rahmenbedingungen zu akzeptieren - doch für eine echte Wende fehlen uns jährlich mehr als 100.000 Baugenehmigungen", sagte Schubert-Raab.

    Während im Wohnungsbau 2025 noch ein preisbereinigter Umsatzrückgang um vier Prozent auf 54 Milliarden Euro erwartet werde, dürfe der Erlös 2026 um 1,6 Prozent auf 56,3 Milliarden Euro steigen.

    Bei den Fertigstellungen von Wohnungen, die 2024 auf rund 252.000 Einheiten eingebrochen waren, sieht der Verband aber weitere Rückgänge. Dieses Jahr dürften 225.000 bis 230.000 Wohnungen gebaut werden und 2026 dann 215.000 bis 220.000. Das sei eine Folge des Einbruchs bei den Baugenehmigungen. "Positive Zahlen erwarten wir aufgrund des langen Vorlaufs erst im Jahr 2027."/als/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Baubranche erwartet Trendwende 'Talsohle durchschritten' Die krisengeschüttelte deutsche Baubranche erwartet eine Trendwende im kommenden Jahr. "Nach Jahren rückläufiger Zahlen kehrt in der Bauwirtschaft erstmals wieder Zuversicht zurück", sagte Wolfgang Schubert-Raab, Präsident des Zentralverbandes …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     