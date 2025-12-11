BERNSTEIN RESEARCH stuft EASYJET auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Alex Irving hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die dank der anhaltenden Angebotsknappheit nach wie vor positiven Aussichten für Fluggesellschaften auf Langstrecken im Jahr 2026 hervor. Er glaubt zudem, dass sich eine Premium-Strategie in der Branche weiterhin auszahlen wird. IAG und Air France-KLM seien vor diesem Hintergrund interessant./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 5,50EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,6

Kursziel alt: 5,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



