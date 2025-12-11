Fraport - Aktie im Blickpunkt - 11.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Fraport Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,04 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fraport Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,33€, mit einem Plus von +3,04 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Fraport AG ist ein führender globaler Flughafenbetreiber, bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen und strategische Lage in Europa. Hauptkonkurrenten sind Flughäfen in München, Zürich und Paris. Fraport zeichnet sich durch seine Innovationskraft und ein breites Serviceangebot aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Fraport in den letzten drei Monaten Verluste von -6,16 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fraport Aktie damit um -5,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fraport eine positive Entwicklung von +16,23 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Fraport Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,83 % 1 Monat -5,18 % 3 Monate -6,16 % 1 Jahr +30,76 %

Informationen zur Fraport Aktie

Es gibt 92 Mio. Fraport Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,51 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktien von Fraport haben sich am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Verkehrszahlen etwas von ihrem Vortageseinbruch erholt. Die Papiere der Frankfurter legten um 2,3 Prozent zu 69,85 Euro, nachdem sie tags zuvor ihre 200-Tage-Linien nur …

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Die Verkehrszahlen für November seien solide gewesen, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Anlass für …

Fraport Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fraport Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fraport Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.