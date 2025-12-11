BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. William Woods wagte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das Jahr 2026 im europäischen Lebensmittel-Einzelhandel. Seine "Top Picks" sind 3I und Tesco wegen ihrer defensiven Eigenschaften. Ahold steht in der Reihenfolge noch hinter Jeronimo Martins und Sainsburys./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 34,61EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



