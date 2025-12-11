BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. David Dai wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie japanische und europäische Import-Zahlen für Chipindustrie-Ausrüstungen aus Taiwan aus. Im November seien diese auf globaler Ebene im Vorjahresvergleich stark gestiegen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:00 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 20:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 951,7EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 15:05 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 800,00 € , was einem Rückgang von -15,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer