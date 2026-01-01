100.000 Euro investieren: Die richtige Strategie für jeden Anleger

Strategen betonen jedoch, dass der Weg nach vorn klarer ist, als er scheint: investiert bleiben, diversifizieren und sich auf strukturelle Themen wie industrielle Investitionen und hochwertige Anleihen konzentrieren.

Investoren, die heute überlegen, wo sie 100.000 Euro anlegen sollen, sehen sich mit einem Mix aus wechselnder Zentralbankpolitik und geopolitischen Risiken konfrontiert.

Moderates Risiko: Multi-Asset-Portfolios nutzen

Für ausgewogene Anleger empfiehlt Citi Wealth, Portfolios vollständig investiert zu halten, unter Hinweis auf ein starkes Gewinnumfeld und einen KI-getriebenen Investitionszyklus.

"Für einen Kunden mit moderatem Risikoprofil, der ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Rendite sucht, würden wir ein diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio empfehlen", sagt Lui Chee Ming, Leiter Investment Advisory für Südostasien.

Für ein Portfolio von 100.000 Euro würde er rund 60 Prozent in Aktien, 37 Prozent in festverzinsliche Wertpapiere, 2 Prozent in Rohstoffe wie Gold als Absicherung und 1 Prozent in Barbestände investieren.

Citis Aktienmix fokussiert sich auf US-Large-Caps. Die 60 prozentige-Allocation teilt sich auf in 38 Prozent US-Large-Caps, 13 Prozent entwickelte Märkte außerhalb der USA und 9 Prozent Schwellenländer, mit leichten Übergewichtungen in Europa und China.

Lui bezeichnet künstliche Intelligenz als den bedeutendsten strukturellen Wachstumstrend unserer Zeit, trotz Sorgen über überhöhte Bewertungen.

Aggressive Anleger: Mehr Aktien, mehr KI

David G. Dietze, Chief Investment Strategist bei Dietze Wealth Management, sagt, dass Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft "leicht eine höhere Aktienquote, sogar bis zu 100 Prozent, rechtfertigen könnten."

AlTi Global betont ebenfalls Alternative Investments für aggressive Anleger. CIO Nancy Curtin empfiehlt ein flexibles Framework: 40 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen, 20 Prozent Private Credit und 10 Prozent Cash, wobei wohlhabende Kunden oft größere Alternative-Segmente haben.

Curtin erwartet, dass generative KI einen langen Innovationszyklus antreiben wird, und argumentiert, dass innovationsgetriebene Haussephasen länger dauern und höhere Bewertungen halten können. Sie sieht auch einen US-Reindustrialisierungs- und Capex-Boom und empfiehlt Anlegern, die KI-Exposition über Mega-Caps hinaus auf Industrie, Gesundheitswesen, Logistik und Schwellenmärkte zu erweitern.

Private Credit bleibt laut Curtin ein Kernsegment, das eine attraktive Rendite gegenüber öffentlichen Anleihen bietet, wobei Sorgfalt bei der Managerauswahl aufgrund steigender Restrukturierungsrisiken notwendig ist.

Konservativere Anleger: Anleihen, Dividenden und Stabilität

Citi empfiehlt konservativen Kunden, einen höheren Anteil an festverzinslichen Wertpapieren sowie dividendenorientierte Aktien mit starker Bilanz und stabilem Gewinn zu halten.

Dietze unterstützt diese Sicht, warnt jedoch, dass vorsichtige Anleger bei hochwertigen Anleihen bleiben sollten, anstatt in Hochzins- oder Junk-Bonds zu investieren, und bevorzugt Laufzeiten unter fünf Jahren, um die Zinsanfälligkeit zu reduzieren.

Cash bietet "sofortige Liquidität und den besten Schutz gegen Volatilität." Seine bevorzugte Aufteilung: 70 Prozent Aktien, 25 Prozent Anleihen, 5 Prozent Cash.

Sektoral hebt Dietze Value-getriebene Chancen im Energiesektor hervor, wo Produzenten zu relativ niedrigen Bewertungen gehandelt werden, während sich Investoren auf Kernenergie und Strom fokussieren, während fossile Brennstoffpreise sinken. Niedrigere Zinsen dürften die wirtschaftliche Aktivität und den Energieverbrauch erhöhen.

Dietze verweist auf Rezessionsrisiken und Zollvolatilität, rät jedoch: "Aktien können während einer Rezession steigen, wenn Anleger auf bessere Bedingungen in der Zukunft setzen, basierend auf stimulierenden Regierungsmaßnahmen."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

