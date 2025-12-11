JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 150 auf 134 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. John Colantuoni rät in einem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick dazu, bei Einzelwerten aus dem US-Internetbereich genauer hinzuschauen. Investitionen könnten vereinzelt die Margen beeinträchtigen und Sorgen um verschlankte Wertschöpfungsketten durch Künstliche Intelligenz manche Werte beeinträchtigen. Als bevorzugte große Werte nannte er Applovin, Reddit, Spotify und Uber sowie seine frische Kaufempfehlung Roku aus dem Bereich der mittelgroßen Unternehmen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 79,74EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: John Colantuoni

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 134

Kursziel alt: 150

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



