    LIR Life Sciences: Neue Studie zu Peptiden in Adipositas-Therapie

    Nadelfreie Zukunft in der Adipositastherapie: Lir Life Sciences erforscht, wie zellpenetrierende Peptide transdermal Blutzucker und Gewicht wirksam beeinflussen können.

    Foto: adobe.stock.com
    • Lir Life Sciences Corp. hat eine neue vergleichende Studie zur transdermalen Aufnahme von zellpenetrierenden Peptiden in der Adipositastherapie angekündigt.
    • Die Studie untersucht die Wirksamkeit von "GLP" und "GIP", zwei Hormonen, die die Insulinproduktion stimulieren und den Blutzuckerspiegel senken.
    • Lir entwickelt eine transdermale Plattform zur nadelfreien Verabreichung von Inkretin-Mimetika, um den Komfort und die Therapietreue bei Patienten mit Stoffwechselerkrankungen zu verbessern.
    • In der Studie wird die Effizienz der transdermalen Verabreichung mit subkutanen Injektionen verglichen, um die Durchdringung der Haut und die Blutzuckerregulation zu bewerten.
    • Die Ergebnisse sollen helfen, geeignete Moleküle für die nadelfreie Verabreichung zu identifizieren und die klinische Entwicklung voranzutreiben.
    • Lir Life Sciences zielt darauf ab, kosteneffiziente und zugängliche Therapien für Adipositas zu entwickeln, um die globale Belastung durch Übergewicht zu reduzieren.

    Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9510EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,70 % im Plus.


    LIR Life Sciences

    +2,59 %
    +54,33 %
    -77,62 %
    ISIN:CA50206C1005WKN:A41QA9





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
