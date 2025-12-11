LIR Life Sciences: Neue Studie zu Peptiden in Adipositas-Therapie
Nadelfreie Zukunft in der Adipositastherapie: Lir Life Sciences erforscht, wie zellpenetrierende Peptide transdermal Blutzucker und Gewicht wirksam beeinflussen können.
Foto: adobe.stock.com
- Lir Life Sciences Corp. hat eine neue vergleichende Studie zur transdermalen Aufnahme von zellpenetrierenden Peptiden in der Adipositastherapie angekündigt.
- Die Studie untersucht die Wirksamkeit von "GLP" und "GIP", zwei Hormonen, die die Insulinproduktion stimulieren und den Blutzuckerspiegel senken.
- Lir entwickelt eine transdermale Plattform zur nadelfreien Verabreichung von Inkretin-Mimetika, um den Komfort und die Therapietreue bei Patienten mit Stoffwechselerkrankungen zu verbessern.
- In der Studie wird die Effizienz der transdermalen Verabreichung mit subkutanen Injektionen verglichen, um die Durchdringung der Haut und die Blutzuckerregulation zu bewerten.
- Die Ergebnisse sollen helfen, geeignete Moleküle für die nadelfreie Verabreichung zu identifizieren und die klinische Entwicklung voranzutreiben.
- Lir Life Sciences zielt darauf ab, kosteneffiziente und zugängliche Therapien für Adipositas zu entwickeln, um die globale Belastung durch Übergewicht zu reduzieren.
Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9510EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,70 % im
Plus.
+2,59 %
+54,33 %
-77,62 %
