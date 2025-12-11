    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    AKTIEN IM FOKUS

    Lkw-Bauer weiter erholt - 2025 noch schwächer als Autowerte

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffnung auf weniger strenge Verbrenner-Regeln steigt.
    • Daimler Truck und Traton Aktien stark gestiegen.
    • EU erwägt fünfjährige Verschiebung des Verbots.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltende Hoffnung auf weniger strenge Regularien beim Verbrennerausstieg hat sich am Donnerstag bei den Aktien von Nutzfahrzeugherstellern bemerkbar gemacht. Die Titel von Daimler Truck setzten sich mit einem Anstieg um 3,6 Prozent an die Dax -Spitze, zusätzlich angetrieben von einer Kaufempfehlung des US-Analysehauses Morningstar. Im MDax stiegen die Traton -Titel um 2,7 Prozent.

    Daimler Truck und Traton hoben sich mit ihrem Kursanstieg positiv ab vom durchwachsenen Börsenumfeld und auch von den Aktien von Pkw-Autobauern: Volkswagen , Mercedes-Benz und BMW legten deutlich moderater zu.

    Einmal mehr war Thema, dass die Europäische Union eine fünfjährige Verschiebung des Verbots von Verbrennungsmotoren erwäge. Damit setzen sich die Spekulationen auf eine Lockerung fort. Wie es heißt, üben mehrere europäische Automobilnationen "massiven Druck" aus. Sie argumentieren, der eigentlich bis 2035 geplante Ausstieg sei zu radikal und gefährde einen der wichtigsten Industriezweige in Europa.

    Börsianer sehen unter diesen Umständen Aufholpotenzial im Lkw-Bereich, denn die Kurse von Daimler Truck und Traton hatten sich 2025 bis November noch schwer getan mit einer positiven Jahresbilanz. Erst eine Rally in den vergangenen Wochen hat die beiden Aktien für 2025 in den positiven Bereich gebracht.

    Die Papiere von Volkswagen, BMW und Mercedes haben sich im bisherigen Jahresverlauf deutlich besser präsentiert. Nur der in den MDax abgestiegene Sportwagenbauer Porsche AG konnte dem positiven Auto-Umfeld bislang nicht folgen./tih/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 95,82 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 15:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 22,19 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -71,18 %/+2,28 % bedeutet.




    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
