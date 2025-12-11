    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    SK Chemicals realisiert durch die hausinterne Beschaffung von Rohstoffen die erste vertikale Integration im Recyclingbereich in Korea

    - Gründung eines Joint Ventures mit dem chinesischen PET-Recycler Kelinle zum Aufbau eines Feedstock Innovation Center (FIC)
    - Geplante Inbetriebnahme in der zweiten Hälfte des Jahres 2026; hauseigene Rohstoffe zur Verbesserung der Kostenwettbewerbsfähigkeit im Recyclinggeschäft

    SEOUL, Südkorea, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ --  SK Chemicals wird die erste vertikale Integration im Recyclingbereich in Korea erreichen, indem es sich den hauseigenen Zugang zu den für das Recycling erforderlichen Rohstoffen sichert.

    SK Chemicals has signed a joint venture agreement with Kelinle, a leading plastics recycling company in Shaanxi Province, China, to build the Feedstock Innovation Center (FIC), a facility for processing waste plastics. SK Chemicals President Ahn Jae-hyun (fifth from left), SK Shantou Vice President Jung Jae-jun (sixth from left), Kelinle President Zhang Xizheng (far left), and other representatives pose for a commemorative photo after the signing ceremony.

    SK Chemicals (CEO: Ahn Jae-hyun) gab am 10. Dezember bekannt, ein Joint Venture mit Kelinle, einem Spezialisten für Kunststoffrecycling in der chinesischen Provinz Shaanxi, zu gründen, um das Feedstock Innovation Center (FIC) zu errichten, eine Anlage zur Verarbeitung von Kunststoffabfällen.

    Das Feedstock Innovation Center (FIC) wird Kunststoffabfälle zu Rohstoffen verarbeiten. Nach Fertigstellung der Anlage wird SK Chemicals eine Wertschöpfungskette sichern, die über die Herstellung chemisch recycelter Materialien hinausgeht und auch die Beschaffung von Kunststoffabfällen umfasst. Unter den heimischen Chemieunternehmen, die sich mit chemischem Recycling auf Basis der Depolymerisation befassen, ist SK Chemicals das erste Unternehmen in Korea, das eine Unternehmensgesellschaft mit Anlagen zur Beschaffung von Kunststoffabfällen gegründet hat.

    Die beiden Unternehmen beabsichtigen, auf einem brachliegenden, etwa 13.200 m² großen Grundstück von Kelinle in Weinan in der chinesischen Provinz Shaanxi eine Anlage zu errichten, in der Abfälle in mehreren Schritten zu recycelten Rohstoffen verarbeitet werden sollen. Kelinle, das seit zehn Jahren auf dem lokalen Markt im Bereich Kunststoffrecycling tätig ist, wird sein lokales Netzwerk zur Beschaffung von Rohstoffen nutzen, und PET-Granulat wird nach der Vorbehandlung unter Verwendung der Technologie von SK Chemicals hergestellt.

    Im Gegensatz zu mechanischen Recyclern, die PET-Flaschen als Rohstoff verwenden, wird das Feedstock Innovation Center (FIC) so konzipiert sein, dass es ausgediente Textilien wie weggeworfene Decken und die beim Zerkleinern von PET-Flaschen anfallenden Feinanteile in Rohstoffe für das chemische Recycling umwandelt. Die Anlage wird zunächst mit einer Kapazität von etwa 16.000 Tonnen PET-Granulat pro Jahr starten und dann auf etwa 32.000 Tonnen pro Jahr hochgefahren werden, wodurch der Großteil des von SK Shantou benötigten Rohmaterials bereitgestellt wird.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    SK Chemicals realisiert durch die hausinterne Beschaffung von Rohstoffen die erste vertikale Integration im Recyclingbereich in Korea - Gründung eines Joint Ventures mit dem chinesischen PET-Recycler Kelinle zum Aufbau eines Feedstock Innovation Center (FIC)- Geplante Inbetriebnahme in der zweiten Hälfte des Jahres 2026; hauseigene Rohstoffe zur Verbesserung der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     