SK Chemicals realisiert durch die hausinterne Beschaffung von Rohstoffen die erste vertikale Integration im Recyclingbereich in Korea

SEOUL, Südkorea, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- SK Chemicals wird die erste vertikale Integration im Recyclingbereich in Korea erreichen, indem es sich den hauseigenen Zugang zu den für das Recycling erforderlichen Rohstoffen sichert.

- Gründung eines Joint Ventures mit dem chinesischen PET-Recycler Kelinle zum Aufbau eines Feedstock Innovation Center (FIC) - Geplante Inbetriebnahme in der zweiten Hälfte des Jahres 2026; hauseigene Rohstoffe zur Verbesserung der Kostenwettbewerbsfähigkeit im Recyclinggeschäft

SK Chemicals (CEO: Ahn Jae-hyun) gab am 10. Dezember bekannt, ein Joint Venture mit Kelinle, einem Spezialisten für Kunststoffrecycling in der chinesischen Provinz Shaanxi, zu gründen, um das Feedstock Innovation Center (FIC) zu errichten, eine Anlage zur Verarbeitung von Kunststoffabfällen.

Das Feedstock Innovation Center (FIC) wird Kunststoffabfälle zu Rohstoffen verarbeiten. Nach Fertigstellung der Anlage wird SK Chemicals eine Wertschöpfungskette sichern, die über die Herstellung chemisch recycelter Materialien hinausgeht und auch die Beschaffung von Kunststoffabfällen umfasst. Unter den heimischen Chemieunternehmen, die sich mit chemischem Recycling auf Basis der Depolymerisation befassen, ist SK Chemicals das erste Unternehmen in Korea, das eine Unternehmensgesellschaft mit Anlagen zur Beschaffung von Kunststoffabfällen gegründet hat.

Die beiden Unternehmen beabsichtigen, auf einem brachliegenden, etwa 13.200 m² großen Grundstück von Kelinle in Weinan in der chinesischen Provinz Shaanxi eine Anlage zu errichten, in der Abfälle in mehreren Schritten zu recycelten Rohstoffen verarbeitet werden sollen. Kelinle, das seit zehn Jahren auf dem lokalen Markt im Bereich Kunststoffrecycling tätig ist, wird sein lokales Netzwerk zur Beschaffung von Rohstoffen nutzen, und PET-Granulat wird nach der Vorbehandlung unter Verwendung der Technologie von SK Chemicals hergestellt.

Im Gegensatz zu mechanischen Recyclern, die PET-Flaschen als Rohstoff verwenden, wird das Feedstock Innovation Center (FIC) so konzipiert sein, dass es ausgediente Textilien wie weggeworfene Decken und die beim Zerkleinern von PET-Flaschen anfallenden Feinanteile in Rohstoffe für das chemische Recycling umwandelt. Die Anlage wird zunächst mit einer Kapazität von etwa 16.000 Tonnen PET-Granulat pro Jahr starten und dann auf etwa 32.000 Tonnen pro Jahr hochgefahren werden, wodurch der Großteil des von SK Shantou benötigten Rohmaterials bereitgestellt wird.