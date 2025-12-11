DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Touristikkonzern habe solide Ergebnisse veröffentlicht, die einen sehr positiven Trend bestätigt hätten, schrieb Andre Juillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 7,868EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Andre Juillard
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
