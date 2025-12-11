DZ BANK stuft MUNICH RE auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach einem Investorentag auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Die von Munich Re fu?r 2026 verkündeten Gewinnziele entsprächen weitgehend den gegenwärtigen Erwartungen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Ziel, das Ergebnis je Aktie bis 2030 um 8 Prozent per annum zu steigern, sei dagegen ambitioniert und daher eine positive Überraschung./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 558,4EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 15:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



