BERENBERG stuft Patrizia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach der Verlängerung des Mandats mit Investoren des Dawonia-Fonds bis Ende 2030 auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Einigung des Immobilienvermögensverwalters mit Dawonia wertete Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 09:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,19EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 15:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,50

Kursziel alt: 9,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



