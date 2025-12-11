11 Bio. USD Marktkapitalisierung! Steht Nvidias wahre KI-Revolution noch bevor?

Er hebt hervor, dass Nvidia sich weiterhin als unangefochtener Marktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) behauptet. Besonders die starke Nachfrage von Hyperscalern nach den marktführenden KI-Chips und Netzwerkangeboten des Unternehmens stützt diese Einschätzung. Insbesondere die überdurchschnittlichen Prognosen für die kommenden Quartale untermauern diese positive Sichtweise.

Juxtaposed Ideas nennt sich der Analyst bei Seeking Alpha, der eine wahnsinnige These in den Raum stellt. Er bekräftigt trotz der jüngsten Seitwärtsbewegung der Aktie seine Kaufempfehlung für Nvidia. Juxtaposed Ideas setzt für den langfristigen Kurs ein Ziel von 475,30 US-Dollar, was die Marktkapitalisierung von Nvidia auf über 11 Billionen US-Dollar anhebt. Diese Bewertung werde durch das wachsende Potenzial des KI-Marktes und die unangefochtene Marktstellung des Unternehmens unterstützt.

Er verweist auf beeindruckende Zahlen im dritten Quartal 2026, bei denen Nvidia einen Umsatz von 51,21 Milliarden US-Dollar im Bereich der Datenzentren erzielte, was einen Anstieg von 66,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Für das vierte Quartal 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 65 Milliarden US-Dollar, was ein Wachstum von 65,2 Prozent im Jahresvergleich darstellt. Diese robusten Zahlen und die weiterhin hohe Preissetzungsmacht von Nvidia, trotz geopolitischer Spannungen, bestätigen seiner Meinung nach die Marktführerschaft.

Zudem prognostiziert Nvidia einen Umsatz von 500 Milliarden US-Dollar für seine Blackwell/Rubin-Produkte im Jahr 2025 und 2026, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu den 42,25 Milliarden US-Dollar aus den Hopper-Produkten für 2024 darstellt. Diese Zahl berücksichtige jedoch nicht kürzlich abgeschlossene oder noch zu bestätigende Verträge mit Unternehmen wie Anthropic und OpenAI, die das Potenzial haben, die Umsatzprognosen weiter zu steigern.

Auch deshalb ist der Analyst überzeugt, dass Nvidia trotz des zunehmenden Wettbewerbs durch maßgeschneiderte KI-Beschleuniger von Firmen wie Broadcom und Marvell weiterhin Marktanteile gewinnen wird.

Das Unternehmen bleibe auch dank seiner aggressiven Forschungs- und Entwicklungsstrategie (F&E) gut positioniert. Im dritten Quartal 2026 stiegen die F&E-Ausgaben auf 18,8 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg von fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dies zeige, dass Nvidia weiterhin innovativ bleibt und sich gegenüber seinen Konkurrenten behaupten kann.

Die Aktie von Nvidia habe seit August 2025 einen stabilen Kursbereich zwischen 180 US-Dollar und 212 US-Dollar gehalten.

Mit einem Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,93 erscheine die Aktie im Vergleich zu ihren historischen Durchschnittswerten günstig bewertet.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



