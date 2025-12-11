    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Die Wahnsinns-Prognose

    849 Aufrufe 849 0 Kommentare 0 Kommentare

    11 Bio. USD Marktkapitalisierung! Steht Nvidias wahre KI-Revolution noch bevor?

    Nvidia bleibt der unangefochtene Marktführer im KI-Bereich. Starke Umsätze, gigantische Wachstumsprognosen und ein unschlagbares Marktpotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    Die Wahnsinns-Prognose - 11 Bio. USD Marktkapitalisierung! Steht Nvidias wahre KI-Revolution noch bevor?
    Foto: DALL*E

    Juxtaposed Ideas nennt sich der Analyst bei Seeking Alpha, der eine wahnsinnige These in den Raum stellt. Er bekräftigt trotz der jüngsten Seitwärtsbewegung der Aktie seine Kaufempfehlung für Nvidia. Juxtaposed Ideas setzt für den langfristigen Kurs ein Ziel von 475,30 US-Dollar, was die Marktkapitalisierung von Nvidia auf über 11 Billionen US-Dollar anhebt. Diese Bewertung werde durch das wachsende Potenzial des KI-Marktes und die unangefochtene Marktstellung des Unternehmens unterstützt.

    Er hebt hervor, dass Nvidia sich weiterhin als unangefochtener Marktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) behauptet. Besonders die starke Nachfrage von Hyperscalern nach den marktführenden KI-Chips und Netzwerkangeboten des Unternehmens stützt diese Einschätzung. Insbesondere die überdurchschnittlichen Prognosen für die kommenden Quartale untermauern diese positive Sichtweise.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    187,98€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    166,19€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Er verweist auf beeindruckende Zahlen im dritten Quartal 2026, bei denen Nvidia einen Umsatz von 51,21 Milliarden US-Dollar im Bereich der Datenzentren erzielte, was einen Anstieg von 66,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Für das vierte Quartal 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 65 Milliarden US-Dollar, was ein Wachstum von 65,2 Prozent im Jahresvergleich darstellt. Diese robusten Zahlen und die weiterhin hohe Preissetzungsmacht von Nvidia, trotz geopolitischer Spannungen, bestätigen seiner Meinung nach die Marktführerschaft.

    Zudem prognostiziert Nvidia einen Umsatz von 500 Milliarden US-Dollar für seine Blackwell/Rubin-Produkte im Jahr 2025 und 2026, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu den 42,25 Milliarden US-Dollar aus den Hopper-Produkten für 2024 darstellt. Diese Zahl berücksichtige jedoch nicht kürzlich abgeschlossene oder noch zu bestätigende Verträge mit Unternehmen wie Anthropic und OpenAI, die das Potenzial haben, die Umsatzprognosen weiter zu steigern.

    Auch deshalb ist der Analyst überzeugt, dass Nvidia trotz des zunehmenden Wettbewerbs durch maßgeschneiderte KI-Beschleuniger von Firmen wie Broadcom und Marvell weiterhin Marktanteile gewinnen wird.

    Das Unternehmen bleibe auch dank seiner aggressiven Forschungs- und Entwicklungsstrategie (F&E) gut positioniert. Im dritten Quartal 2026 stiegen die F&E-Ausgaben auf 18,8 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg von fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dies zeige, dass Nvidia weiterhin innovativ bleibt und sich gegenüber seinen Konkurrenten behaupten kann.

    Die Aktie von Nvidia habe seit August 2025 einen stabilen Kursbereich zwischen 180 US-Dollar und 212 US-Dollar gehalten.

    NVIDIA

    -3,84 %
    -0,21 %
    -10,48 %
    +1,66 %
    +19,56 %
    +854,73 %
    +1.350,77 %
    +20.333,47 %
    +1.078.900,00 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422

    Mit einem Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,93 erscheine die Aktie im Vergleich zu ihren historischen Durchschnittswerten günstig bewertet.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die Wahnsinns-Prognose 11 Bio. USD Marktkapitalisierung! Steht Nvidias wahre KI-Revolution noch bevor? Nvidia bleibt der unangefochtene Marktführer im KI-Bereich. Starke Umsätze, gigantische Wachstumsprognosen und ein unschlagbares Marktpotenzial.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     