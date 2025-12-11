Aktien New York
Dow in Richtung Rekordhoch - Oracle belastet Chip-Aktien
- Dow Jones auf Rekordhoch, Nasdaq verliert 0,9%.
- Oracle's KI-Investitionen belasten Tech-Aktien.
- S&P 500 fällt um 0,4% auf 6.863 Punkte.
NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Dow Jones Industrial auf dem Weg zum Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Börsen sind am Donnerstag unterschiedlich in den Handel gegangen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es im frühen Handel um 0,9 Prozent nach unten auf 25.550 Punkte.
Der Dow setzte dagegen die am Vortag von der US-Notenbank Fed ausgelöste Aufwärtsbewegung fort. Mit einem Gewinn von 0,7 Prozent auf 48.389 Zähler fehlte dem Index nicht mehr viel zu einem weiteren Rekordhoch. Das bisherige datiert vom 12. November bei 48.431 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 gab am Donnerstag hingegen um 0,4 Prozent auf 6.863 Zähler nach./bek/jha/
Ich teile die Ansicht des IBM-CEO Arvind Krishna. Auch die Einschätzung der physischen Grenzen durch die elektrische Infrastruktur. Dahingehend könnten sich aber auch Prozessoren mit weniger Verlustleistung und geringerem Energiebedarf entwickeln(siehe Google Tensor Prozessing Units, kurz TPUs) als Alternative anbieten. In Zusammenschau mit Softwareoptimierung, welche die Rechenvorgänge etwas ressourcenoptimierter ermöglicht.