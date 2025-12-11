    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Dow in Richtung Rekordhoch - Oracle belastet Chip-Aktien

    • Dow Jones auf Rekordhoch, Nasdaq verliert 0,9%.
    • Oracle's KI-Investitionen belasten Tech-Aktien.
    • S&P 500 fällt um 0,4% auf 6.863 Punkte.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Dow Jones Industrial auf dem Weg zum Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Börsen sind am Donnerstag unterschiedlich in den Handel gegangen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es im frühen Handel um 0,9 Prozent nach unten auf 25.550 Punkte.

    Der Dow setzte dagegen die am Vortag von der US-Notenbank Fed ausgelöste Aufwärtsbewegung fort. Mit einem Gewinn von 0,7 Prozent auf 48.389 Zähler fehlte dem Index nicht mehr viel zu einem weiteren Rekordhoch. Das bisherige datiert vom 12. November bei 48.431 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 gab am Donnerstag hingegen um 0,4 Prozent auf 6.863 Zähler nach./bek/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
