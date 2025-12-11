Börsenstart USA - 11.12. - US Tech 100 schwach -1,53 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.259,25 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Visa (A) +2,50 %, The Home Depot +2,23 %, Walt Disney +1,99 %, American Express +1,12 %, 3M +0,98 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,12 %, Apple -2,06 %, IBM -1,95 %, Cisco Systems -1,86 %, Caterpillar -1,71 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.381,85 PKT und fällt um -1,53 %.

Top-Werte: Dexcom +1,98 %, Regeneron Pharmaceuticals +1,48 %, Atlassian Registered (A) +1,31 %, Roper Technologies +1,30 %, Marriott International Registered (A) +1,18 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,82 %, Arm Holdings -5,19 %, Synopsys -5,08 %, Advanced Micro Devices -4,88 %, Lam Research -4,79 %

Der S&P 500 steht bei 6.836,69 PKT und verliert bisher -0,70 %.

Top-Werte: The Mosaic +5,58 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +4,85 %, Yum Brands +4,31 %, Centene +3,96 %, Molina Healthcare +3,61 %

Flop-Werte: Oracle -8,57 %, Robinhood Markets Registered (A) -7,54 %, GE Vernova -5,11 %, Synopsys -5,08 %, Advanced Micro Devices -4,88 %