Börsen Start Update
Börsenstart USA - 11.12. - US Tech 100 schwach -1,53 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 48.259,25 PKT und steigt um +0,41 %.
Top-Werte: Visa (A) +2,50 %, The Home Depot +2,23 %, Walt Disney +1,99 %, American Express +1,12 %, 3M +0,98 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,12 %, Apple -2,06 %, IBM -1,95 %, Cisco Systems -1,86 %, Caterpillar -1,71 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.381,85 PKT und fällt um -1,53 %.
Top-Werte: Dexcom +1,98 %, Regeneron Pharmaceuticals +1,48 %, Atlassian Registered (A) +1,31 %, Roper Technologies +1,30 %, Marriott International Registered (A) +1,18 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,82 %, Arm Holdings -5,19 %, Synopsys -5,08 %, Advanced Micro Devices -4,88 %, Lam Research -4,79 %
Der S&P 500 steht bei 6.836,69 PKT und verliert bisher -0,70 %.
Top-Werte: The Mosaic +5,58 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +4,85 %, Yum Brands +4,31 %, Centene +3,96 %, Molina Healthcare +3,61 %
Flop-Werte: Oracle -8,57 %, Robinhood Markets Registered (A) -7,54 %, GE Vernova -5,11 %, Synopsys -5,08 %, Advanced Micro Devices -4,88 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.