The Mosaic Aktie mit Kurssprung +5,58 % - 11.12.2025

Die The Mosaic Aktie notiert aktuell bei 21,348€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,58 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,128 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die The Mosaic Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 21,348€, mit einem Plus von +5,58 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

The Mosaic Company ist ein führender Anbieter von Phosphat- und Kalidüngemitteln, die für die Landwirtschaft weltweit unerlässlich sind. Hauptprodukte sind Phosphat- und Kalidünger, die zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge eingesetzt werden. Mosaic ist einer der größten Düngemittelhersteller weltweit und hat eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Nutrien, Yara International und CF Industries. Mosaic hebt sich durch seine integrierte Lieferkette und nachhaltige Produktionsmethoden ab.

Obwohl sich die The Mosaic Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -30,11 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Mosaic Aktie damit um -2,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,96 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Mosaic einen Rückgang von -11,64 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,70 % geändert.

The Mosaic Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,37 % 1 Monat -9,96 % 3 Monate -30,11 % 1 Jahr -17,84 %

Informationen zur The Mosaic Aktie

Es gibt 317 Mio. The Mosaic Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,82 Mrd.EUR € wert.

The Mosaic Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Mosaic Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Mosaic Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.