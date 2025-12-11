    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney
    Auch Walt Disney steigt bei ChatGPT-Entwickler OpenAI ein - Lizenzvereinbarung

    Für Sie zusammengefasst
    • Disney investiert 1 Milliarde US-Dollar in OpenAI.
    • Lizenzvereinbarung für KI-Videos mit Disney-Charakteren.
    • Disney wird Hauptkunde für OpenAI-KI-Produkte.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BURBANK/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Nach Microsoft , Softbank und Nvidia beteiligt sich nun auch der Medienkonzern Walt Disney im Rahmen einer Lizenzvereinbarung am ChatGPT-Entwickler OpenAI. Disney steige mit einer Kapitalbeteiligung von einer Milliarde US-Dollar (860 Mio Euro) ein und erhalte zudem Optionsscheine zum Kauf zusätzlicher Anteile an dem KI-Unternehmen, teilten die Konzerne am Donnerstag mit.

    Zugleich wird der Unterhaltungsgigant der erste große Lizenzpartner für Sora, OpenAIs Plattform für kurze KI-generierte Videos. Im Rahmen der dreijährigen Lizenzvereinbarung dürfen demnach auf Sora KI-basierte Videos mit mehr als 200 Charakteren aus den Disney-, Marvel-, Pixar- und Star Wars-Universen generiert werden.

    Darüber hinaus werde Walt Disney einer der Hauptkunden von OpenAI, um eigene neue Produkte und Tools auf Basis künstlicher Intelligenz zu entwickeln, hieß es weiter./tav/men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 409 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 16:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,67USD. Von den letzten 6 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +42,23 %/+81,93 % bedeutet.




