Auch Walt Disney steigt bei ChatGPT-Entwickler OpenAI ein - Lizenzvereinbarung
- Disney investiert 1 Milliarde US-Dollar in OpenAI.
- Lizenzvereinbarung für KI-Videos mit Disney-Charakteren.
- Disney wird Hauptkunde für OpenAI-KI-Produkte.
BURBANK/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Nach Microsoft , Softbank und Nvidia beteiligt sich nun auch der Medienkonzern Walt Disney im Rahmen einer Lizenzvereinbarung am ChatGPT-Entwickler OpenAI. Disney steige mit einer Kapitalbeteiligung von einer Milliarde US-Dollar (860 Mio Euro) ein und erhalte zudem Optionsscheine zum Kauf zusätzlicher Anteile an dem KI-Unternehmen, teilten die Konzerne am Donnerstag mit.
Zugleich wird der Unterhaltungsgigant der erste große Lizenzpartner für Sora, OpenAIs Plattform für kurze KI-generierte Videos. Im Rahmen der dreijährigen Lizenzvereinbarung dürfen demnach auf Sora KI-basierte Videos mit mehr als 200 Charakteren aus den Disney-, Marvel-, Pixar- und Star Wars-Universen generiert werden.
Darüber hinaus werde Walt Disney einer der Hauptkunden von OpenAI, um eigene neue Produkte und Tools auf Basis künstlicher Intelligenz zu entwickeln, hieß es weiter./tav/men/jha/
Die erste Reaktion negativ wegen Stillstand beim Gewinn...ABER: Dividende wird erhöht + erhöhtes Aktienrückkaufprogramm...wenn sich das gelegt hat in den nächsten 1-2 Tagen dann ist die Aktie wieder ein Kauf...
Was ist denn hier los? Der bisher letzte Kommentar ist vom 22.09.25 😲 Keiner mehr investiert hier? Gibt es keinen Diskussionsbedarf? Wie seht ihr die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und die deutlich Erhöhung der Dividende im kommenden Jahr 🤑? Der Markt reagiert ja erstmal ziemlich kritisch und negativ darauf.
