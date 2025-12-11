Cision übernimmt Trajaan und erweitert KI- und Suchintelligenz über alle seine Plattformen hinweg

CHICAGO, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Consumer- und Medienanalysen, gab heute die Übernahme von Trajaan , der branchenführenden Search-Intelligence-Plattform bekannt. Dieser Schritt beschleunigt Cisions KI- und Datenstrategie erheblich und verschafft Kunden einen umfassenderen Blick auf das Verbraucherverhalten – von dem, wonach Menschen suchen, über das, was sie sagen , bis hin zu dem, was sie vorhaben .

Die Übernahme basiert auf der im August 2025 vereinbarten Partnerschaft zwischen Brandwatch und Trajaan und vereint Verbraucher-, Such- sowie generative KI-Einblicke in einem einzigen Ökosystem.

Die Technologie von Trajaan, die kontinuierlich geo-lokalisiertes Suchverhalten über traditionelle Suchmaschinen, E-Commerce-Plattformen, Social-Media-Kanäle und neue GenAI-Assistenten erfasst, wird in das gesamte Portfolio von Cision integriert – einschließlich Brandwatch, CisionOne, PR Newswire und Cisions Insights Services. Diese Integration ermöglicht es Marketing- und Kommunikationsteams, von deskriptiver Analyse zu Predictive Intelligence überzugehen, um Trends zu antizipieren, Absichten zu verstehen und schnellere, zuverlässigere strategische Entscheidungen zu treffen.

Ein neues Zeitalter der Verbraucheranalysen

Eine einheitliche Sicht auf Meinungen und Absichten

Kunden sind nun in der Lage, Einblicke in soziale Netzwerke und Medien mit Suchdatenanalysen zu kombinieren, um Trends zu validieren, die Nachfrage zu prognostizieren und die Motivationen von Verbrauchern besser zu verstehen.

Transparenz bei GenAI-gestützter Suche

Da generative KI Kaufentscheidungen zunehmend beeinflusst, verschafft Trajaan Marken Klarheit darüber, wie KI-Plattformen Produkte, Kategorien und Wettbewerber interpretieren, zusammenfassen und empfehlen.

Schnellere und sicherere Entscheidungsfindung

Die stets verfügbaren, geospezifischen Daten von Trajaan ermöglichen es Unternehmen, Mikrotrends früher zu erkennen, Verschiebungen in Kategorien vorherzusehen, Markenrisiken schneller zu identifizieren und mit größerer Präzision zu handeln.

Diese Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein in Cisions KI-Produkt-Roadmap und stärkt zudem die umfassenden Analysefähigkeiten über Brandwatch, PR Newswire und CisionOne hinweg weiter.

„Die Übernahme von Trajaan ist eine naheliegende Erweiterung der Partnerschaft, die Brandwatch Anfang dieses Jahres bekannt gegeben hat", sagte Guy Abramo, Chief Executive Officer bei Cision. „Indem wir Trajaan vollständig in das Cision-Ökosystem integrieren, vereinen wir Suchdatenanalyse, Einblicke in Online-Gespräche und KI-gestützte Analysen, um unseren Kunden ein tieferes, stärker vorausschauendes Verständnis des Warum hinter dem Verbraucherverhalten zu vermitteln – von den Fragen, die sie stellen, bis zu den Signalen, welche die Nachfrage prägen."

„Der Zusammenschluss mit Cision ermöglicht es uns, unsere Technologie und unsere Vision weltweit zu skalieren", sagt Matthieu Danielou, Geschäftsführer von Trajaan. „Gemeinsam können wir Marken dabei helfen zu verstehen, wonach Menschen suchen, worüber sie sprechen und wie GenAI-Plattformen ihre Entscheidungen beeinflussen – lange bevor Trends im Mainstream ankommen."

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir statten PR- und Unternehmenskommunikations-, Marketing- sowie Social-Media-Fachleute mit den Tools aus, die sie benötigen, um in der heutigen datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein. Unser tiefgreifendes Fachwissen, unsere exklusiven Datenpartnerschaften und unsere preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire ermöglichen mehr als 75 000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, sichtbar zu sein sowie ihre Zielgruppen zu verstehen und von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind, verstanden zu werden.

