    Cision übernimmt Trajaan und erweitert KI- und Suchintelligenz über alle seine Plattformen hinweg

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Übernahme basiert auf der im August 2025 vereinbarten Partnerschaft zwischen Brandwatch und Trajaan und vereint Verbraucher-, Such- sowie generative KI-Einblicke in einem einzigen Ökosystem. 

    CHICAGO, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Consumer- und Medienanalysen, gab heute die Übernahme von Trajaan, der branchenführenden Search-Intelligence-Plattform bekannt. Dieser Schritt beschleunigt Cisions KI- und Datenstrategie erheblich und verschafft Kunden einen umfassenderen Blick auf das Verbraucherverhalten – von dem, wonach Menschen suchen, über das, was sie sagen, bis hin zu dem, was sie vorhaben.

    Cision Acquires Trajaan, Expanding AI and Search Intelligence Across Its Platforms

    Die Technologie von Trajaan, die kontinuierlich geo-lokalisiertes Suchverhalten über traditionelle Suchmaschinen, E-Commerce-Plattformen, Social-Media-Kanäle und neue GenAI-Assistenten erfasst, wird in das gesamte Portfolio von Cision integriert – einschließlich BrandwatchCisionOne, PR Newswire und Cisions Insights Services. Diese Integration ermöglicht es Marketing- und Kommunikationsteams, von deskriptiver Analyse zu Predictive Intelligence überzugehen, um Trends zu antizipieren, Absichten zu verstehen und schnellere, zuverlässigere strategische Entscheidungen zu treffen.

    Ein neues Zeitalter der Verbraucheranalysen

    Eine einheitliche Sicht auf Meinungen und Absichten 
    Kunden sind nun in der Lage, Einblicke in soziale Netzwerke und Medien mit Suchdatenanalysen zu kombinieren, um Trends zu validieren, die Nachfrage zu prognostizieren und die Motivationen von Verbrauchern besser zu verstehen.

    Transparenz bei GenAI-gestützter Suche 
    Da generative KI Kaufentscheidungen zunehmend beeinflusst, verschafft Trajaan Marken Klarheit darüber, wie KI-Plattformen Produkte, Kategorien und Wettbewerber interpretieren, zusammenfassen und empfehlen.

    Schnellere und sicherere Entscheidungsfindung 
    Die stets verfügbaren, geospezifischen Daten von Trajaan ermöglichen es Unternehmen, Mikrotrends früher zu erkennen, Verschiebungen in Kategorien vorherzusehen, Markenrisiken schneller zu identifizieren und mit größerer Präzision zu handeln.

    Diese Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein in Cisions KI-Produkt-Roadmap und stärkt zudem die umfassenden Analysefähigkeiten über Brandwatch, PR Newswire und CisionOne hinweg weiter.

    „Die Übernahme von Trajaan ist eine naheliegende Erweiterung der Partnerschaft, die Brandwatch Anfang dieses Jahres bekannt gegeben hat", sagte Guy Abramo, Chief Executive Officer bei Cision. „Indem wir Trajaan vollständig in das Cision-Ökosystem integrieren, vereinen wir Suchdatenanalyse, Einblicke in Online-Gespräche und KI-gestützte Analysen, um unseren Kunden ein tieferes, stärker vorausschauendes Verständnis des Warum hinter dem Verbraucherverhalten zu vermitteln – von den Fragen, die sie stellen, bis zu den Signalen, welche die Nachfrage prägen."

    „Der Zusammenschluss mit Cision ermöglicht es uns, unsere Technologie und unsere Vision weltweit zu skalieren", sagt Matthieu Danielou, Geschäftsführer von Trajaan. „Gemeinsam können wir Marken dabei helfen zu verstehen, wonach Menschen suchen, worüber sie sprechen und wie GenAI-Plattformen ihre Entscheidungen beeinflussen – lange bevor Trends im Mainstream ankommen."

    Weitere Informationen finden Sie hier.

    Informationen zu Cision

    Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir statten PR- und Unternehmenskommunikations-, Marketing- sowie Social-Media-Fachleute mit den Tools aus, die sie benötigen, um in der heutigen datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein. Unser tiefgreifendes Fachwissen, unsere exklusiven Datenpartnerschaften und unsere preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und  PR Newswire ermöglichen mehr als 75 000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, sichtbar zu sein sowie ihre Zielgruppen zu verstehen und von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind, verstanden zu werden. 

    Medienkontakt: 
    Cision Öffentlichkeitsarbeit 
    CisionPR@cision.com 

    Cision

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843694/Cision_Trajaan_Press_Release.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2075643/5658293/cisionlogo.jpg 

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cision-ubernimmt-trajaan-und-erweitert-ki--und-suchintelligenz-uber-alle-seine-plattformen-hinweg-302639331.html





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
