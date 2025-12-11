ROUNDUP/Aktien New York
Dow in Richtung Rekordhoch - Oracle belastet Chip-Titel
- Dow Jones auf Rekordhoch, Nasdaq verliert stark.
- Oracle-Aktien brechen um fast 15 Prozent ein.
- Chip-Hersteller leiden unter KI-Investitionssorgen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Dow Jones Industrial auf dem Weg zum Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Börsen sind am Donnerstag unterschiedlich in den Handel gegangen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es im frühen Handel um 1,4 Prozent nach unten auf 25.409 Punkte.
Der Dow setzte dagegen die am Vortag von der US-Notenbank Fed ausgelöste Aufwärtsbewegung fort. Mit einem Gewinn von 0,4 Prozent auf 48.257 Zähler fehlte dem Index nicht mehr viel zu einem weiteren Rekordhoch. Das bisherige datiert vom 12. November bei 48.431 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 gab am Donnerstag hingegen um 0,7 Prozent auf 6.839 Zähler nach.
Die Aktien von Oracle brachen um fast 15 Prozent ein. Der US-Softwarekonzern wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren.
Das lastete auf den Kursen von Hardware-Herstellern für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz. Papiere von Chip-Produzenten wie Nvidia , Applied Materials , AMD , ARM oder Broadcom büßten zwischen 3,5 und 4 Prozent ein.
Die Papiere von Eli Lilly hielten sich stabil. Der Pharmakonzern wartete mit positiven Studiendaten zu einem Mittel zur Gewichtsreduzierung auf./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,32 % und einem Kurs von 181,2 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,48 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,67USD. Von den letzten 6 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +42,12 %/+81,78 % bedeutet.
