Die Demonstrationen, die das Land seit Wochen erschüttern, wurden durch die Entscheidung der Regierung ausgelöst, die Sozialabgaben und Steuern auf Dividendeneinkommen zu erhöhen, um höhere Staatsausgaben zu finanzieren. Kritiker werfen der Regierung vor, dass die höheren Einnahmen nur dazu da sind, korrupten Politikern zu helfen, ihren Einfluss auf die Institutionen des Landes zu verstärken.

Im Januar 2026 tritt Bulgarien der Eurozone bei. Doch was wie ein Meilenstein für die europäische Integration klingt, hat sich zunehmend als politisches und soziales Minenfeld entpuppt. Statt einer Feier zum Beitritt, gibt es Massenproteste und einen Rücktritt der Regierung. Bulgarien hangelt sich von einer politischen Krise in die nächste, was die Stabilität des Landes und die Glaubwürdigkeit der Eurozone insgesamt gefährdet.

Am Donnerstag gipfelten die Proteste in dem Rücktritt von Ministerpräsident Rossen Scheljaskow und seiner pro-westlichen Regierung. Die Bevölkerung ist enttäuscht darüber, dass viele der versprochenen Reformen zur Verbesserung des Rechtssystems und der Korruptionsbekämpfung nach Jahren vollmundiger Zusicherungen ausgeblieben sind. Besonders hart trifft dies die jüngere Generation, die auf einen politischen Wandel gehofft hatte, nachdem Bulgarien 2007 der EU beigetreten war. Die Wut der Bevölkerung ist so groß, dass sie sich in den größten landesweiten Protesten der letzten zehn Jahre entlädt.

Der Ursprung der politischen Krise liegt tief in der Korruption und dem Versagen der Regierung, wichtige Reformen umzusetzen. Im Zentrum der Kritik steht Deljan Peewski, ein umstrittener Medienmogul, der als Symbol für die weit verbreitete Praxis in Bulgarien gilt, bei der einzelne mächtige Persönlichkeiten oder Gruppen politischen und wirtschaftlichen Einfluss auf staatliche Institutionen ausüben, um ihre eigenen Interessen zu fördern.

Trotz der Tatsache, dass er von Großbritannien und den USA mit Sanktionen belegt wurde, hält er die fragile pro-europäische Koalition zusammen. Die Korruption ist tief verwurzelt, und trotz der jahrelangen EU-Mitgliedschaft hat sich das Land nicht von diesen Strukturen befreien können. Hinzu kommt, dass die politische Instabilität in Bulgarien in den letzten Jahren zugenommen hat, mit sieben Wahlen in vier Jahren, die zu keiner stabilen Mehrheit geführt haben. Nach dem Rücktritt der Regierung stehen jetzt die achten Wahlen im Raum, was die Bevölkerung, die sich nach Stabilität sehnt, nur noch unzufriedener macht.

Die wirtschaftlichen Folgen sind nicht weniger gravierend. Obwohl Bulgarien mit einer der geringsten Staatsverschuldungen in der EU punktet, hat die politische Unsicherheit und die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung dazu geführt, dass das Land zunehmend wirtschaftlich anfällig wird. Die Schwierigkeiten im politischen System und die Unfähigkeit der Regierung, notwendige Veränderungen durchzuführen, werfen einen Schatten auf die Euroeinführung zum 1. Januar.

Kritiker warnen, dass Bulgariens niedrige Schuldenquote die Eurozone nicht vor den inneren Konflikten des Landes schützt. Denn was die politische Unsicherheit angeht, stellt das Bulgarien von heute sogar Griechenland zur Zeit der Eurokrise in den Schatten. Hinzu kommt, dass das Land das ärmste in der EU ist und mit die höchste Korruption aufweist. Wenn das Land trotz der bestehenden Probleme der Eurozone beitritt, könnte dies die Stabilität der Währungsunion gefährden.

Der Rückhalt für den Euro ist in dem Land sowieso nicht sehr hoch. Etwa die Hälfte der Bevölkerung hat sich gegen die Einführung ausgesprochen. Und Rumen Radew, der populäre Präsident des Landes, ist ein ausgesprochener Euro-Kritiker und fordert ein Referendum.

Bulgariens Eurobeitritt wurde ursprünglich als ein Schritt hin zu einer stabileren Wirtschaft und einer stärkeren Integration in die EU gefeiert. Doch die anhaltenden Proteste und die politische Instabilität werfen Fragen auf, ob das Land wirklich bereit ist, die Währungsunion zu betreten.

Aktuell ist Bulgarien eher ein Symbol für die Herausforderungen, vor denen die EU-Erweiterungspolitik in der Zukunft stehen könnte. Ein Beitritt in die Währungsunion unter diesen Bedingungen könnte die gesamte Region, die sowieso schon unter einem wachsenden Populismus, Korruption und Instabilität leidet, nur weiter destabilisieren. Selbst wenn es nicht zu einer Eurokrise wie vor zehn Jahren kommt, sieht es nicht danach aus, als würde der Beitritt Bulgariens für die Stärke und Stabilität des Euros sehr förderlich sein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

