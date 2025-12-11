Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu E.ON im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von einer Seitwärtsbewegung der Aktie nach dem Schließen einer alten Kurslücke. Analysten von UBS belassen das Kursziel auf Neutral, was auf eine abwartende Haltung hinweist. Zudem zeigen Anleger Gewinnmitnahmen nach den Kursgewinnen der letzten Tage, was zu einer Stabilisierung führt. Die Skepsis gegenüber Analystenkommentaren ist ebenfalls spürbar.