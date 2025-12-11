Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.12.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.12.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 1
Performance 1M: +2,81 %
Performance 1M: +2,81 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +3,54 %
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 2
Performance 1M: +7,49 %
Performance 1M: +7,49 %
E.ON
Tagesperformance: -3,48 %
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 3
Performance 1M: -3,42 %
Performance 1M: -3,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu E.ON
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu E.ON im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von einer Seitwärtsbewegung der Aktie nach dem Schließen einer alten Kurslücke. Analysten von UBS belassen das Kursziel auf Neutral, was auf eine abwartende Haltung hinweist. Zudem zeigen Anleger Gewinnmitnahmen nach den Kursgewinnen der letzten Tage, was zu einer Stabilisierung führt. Die Skepsis gegenüber Analystenkommentaren ist ebenfalls spürbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber E.ON eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 4
Performance 1M: +2,54 %
Performance 1M: +2,54 %
Siemens
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 5
Performance 1M: -6,52 %
Performance 1M: -6,52 %
BASF
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 6
Performance 1M: -0,07 %
Performance 1M: -0,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Chemiebranche kämpft mit Überkapazitäten und Preisdruck, was BASF betrifft. Trotz eines erwarteten Gewinns von 2,63 Euro pro Aktie für 2025 und einer soliden Eigenkapitalquote von 40% gibt es Bedenken wegen der Kursentwicklung der letzten 14 Tage, die einen Rückgang zeigt. Die Unternehmensführung erwartet bis 2026 keine Besserung, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 7
Performance 1M: +5,22 %
Performance 1M: +5,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Boerse
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutsche Börse im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Viele Nutzer warnen vor einer Bullenfalle und erwarten einen Rückgang Richtung 200 Euro. Es gibt Berichte über persönliche Verluste und Verkäufe, was das mangelnde Vertrauen in die Aktie unterstreicht. Technisch wird ein anhaltender Abwärtstrend trotz kurzfristiger Erholungen in den letzten 14 Tagen prognostiziert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Boerse eingestellt.
DHL Group
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 8
Performance 1M: +4,21 %
Performance 1M: +4,21 %
Continental
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 9
Performance 1M: -1,89 %
Performance 1M: -1,89 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 27,69%
|PUT: 72,31%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -44,62 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte