Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.12.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.12.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 1
Performance 1M: +2,11 %
Siemens
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 2
Performance 1M: -6,52 %
BASF
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 3
Performance 1M: -0,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Chemiebranche kämpft mit Überkapazitäten und Preisdruck, was BASF betrifft. Trotz eines erwarteten Gewinns von 2,63 Euro pro Aktie für 2025 und einer soliden Eigenkapitalquote von 40% gibt es Bedenken wegen der Kursentwicklung der letzten 14 Tage, die einen Rückgang zeigt. Die Unternehmensführung erwartet bis 2026 keine Besserung, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 4
Performance 1M: +5,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Boerse
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutsche Börse im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Viele Nutzer warnen vor einer Bullenfalle und erwarten einen Rückgang Richtung 200 Euro. Es gibt Berichte über persönliche Verluste und Verkäufe, was das mangelnde Vertrauen in die Aktie unterstreicht. Technisch wird ein anhaltender Abwärtstrend trotz kurzfristiger Erholungen in den letzten 14 Tagen prognostiziert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Boerse eingestellt.
UniCredit
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 5
Performance 1M: +0,98 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 6
Performance 1M: -0,69 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 7
Performance 1M: +4,21 %
