Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF

Das Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Chemiebranche kämpft mit Überkapazitäten und Preisdruck, was BASF betrifft. Trotz eines erwarteten Gewinns von 2,63 Euro pro Aktie für 2025 und einer soliden Eigenkapitalquote von 40% gibt es Bedenken wegen der Kursentwicklung der letzten 14 Tage, die einen Rückgang zeigt. Die Unternehmensführung erwartet bis 2026 keine Besserung, was die Unsicherheit verstärkt.