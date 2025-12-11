Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 11.12.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.12.2025 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Givaudan
Tagesperformance: -8,20 %
Platz 1
Performance 1M: -1,96 %
Lonza Group
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 2
Performance 1M: -0,14 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 3
Performance 1M: +9,96 %
Roche Holding
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 4
Performance 1M: +14,19 %
Holcim
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 5
Performance 1M: +2,71 %
