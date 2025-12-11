Disney investiert 1 Milliarde in OpenAI

OpenAI hat Sora im September auf den Markt gebracht. Die App ermöglicht es durch einfaches Eingeben eines Textprompts kurze Videos zu generieren.

The Walt Disney Company gab am Donnerstag bekannt, dass sie eine Eigenkapitalinvestition von 1 Milliarde US-Dollar in OpenAI tätigen und Nutzern erlauben wird, Videos mit urheberrechtlich geschützten Disney-Figuren in der Sora-App zu erstellen.

Im Rahmen einer neuen dreijährigen Lizenzvereinbarung zwischen Disney und dem Startup können Sora-Nutzer ab kommendem Jahr Inhalte mit über 200 Figuren aus Disney, Marvel, Pixar und Star Wars erstellen.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Der rasante Fortschritt der künstlichen Intelligenz markiert einen wichtigen Moment für unsere Branche. Durch diese Zusammenarbeit mit OpenAI werden wir unser Storytelling mit Hilfe generativer KI achtsam und verantwortungsvoll erweitern, während wir gleichzeitig Kreative und ihre Werke respektieren und schützen", sagt Disney-CEO Bob Iger am Donnerstag in einer offiziellen Stellungnahme.

Disney erklärte zudem, dass das Unternehmen im Rahmen der Vereinbarung Optionsscheine zum Erwerb weiterer Anteile erhalten von OpenAI-Kunden werden wird.

Disney führt außerdem den OpenAI-Chatbot ChatGPT für seine Mitarbeiter ein und entwickelt gemeinsam mit dem Unternehmen neue Tools und Erlebnisse.

Als Sora im Herbst startete, schoss die App sofort an die Spitze des Apple App Store und löste gleichzeitig eine Welle an Kontroversen aus, da Nutzer die Plattform mit Videos zu beliebten Marken und Figuren fluteten.

Disney und Universal haben den KI-Bildgenerator Midjourney verklagt und werfen dem Unternehmen vor, unerlaubt KI-generierte Figuren aus ihren Filmen zu nutzen und zu verbreiten. Zudem schickte Disney im September eine Unterlassungsaufforderung an Character.AI mit der Forderung, die Nutzung urheberrechtlich geschützter Figuren ohne Erlaubnis einzustellen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 93,76EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 17:02 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 98,40 $ , was einem Rückgang von -10,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!