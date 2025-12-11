    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney

    Micky Maus geht zu Sora

    461 Aufrufe 461 0 Kommentare 0 Kommentare

    Disney investiert 1 Milliarde in OpenAI

    Micky Maus für alle! Disney erlaubt das Erstellen von Videos der beliebten Figur in der Sora-App von OpenAI. Die Aktie regiert positiv.

    Für Sie zusammengefasst
    • Disney investiert 1 Mrd. USD in OpenAI für Sora.
    • Nutzer können Videos mit 200 Disney-Figuren erstellen.
    • Disney und OpenAI entwickeln neue Tools für Kreative.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Micky Maus geht zu Sora - Disney investiert 1 Milliarde in OpenAI
    Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    The Walt Disney Company gab am Donnerstag bekannt, dass sie eine Eigenkapitalinvestition von 1 Milliarde US-Dollar in OpenAI tätigen und Nutzern erlauben wird, Videos mit urheberrechtlich geschützten Disney-Figuren in der Sora-App zu erstellen.

    OpenAI hat Sora im September auf den Markt gebracht. Die App ermöglicht es durch einfaches Eingeben eines Textprompts kurze Videos zu generieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walt Disney Co!
    Long
    94,87€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 7,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    125,71€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 6,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Rahmen einer neuen dreijährigen Lizenzvereinbarung zwischen Disney und dem Startup können Sora-Nutzer ab kommendem Jahr Inhalte mit über 200 Figuren aus Disney, Marvel, Pixar und Star Wars erstellen.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    "Der rasante Fortschritt der künstlichen Intelligenz markiert einen wichtigen Moment für unsere Branche. Durch diese Zusammenarbeit mit OpenAI werden wir unser Storytelling mit Hilfe generativer KI achtsam und verantwortungsvoll erweitern, während wir gleichzeitig Kreative und ihre Werke respektieren und schützen", sagt Disney-CEO Bob Iger am Donnerstag in einer offiziellen Stellungnahme.

    Disney erklärte zudem, dass das Unternehmen im Rahmen der Vereinbarung Optionsscheine zum Erwerb weiterer Anteile erhalten von OpenAI-Kunden werden wird.

    Disney führt außerdem den OpenAI-Chatbot ChatGPT für seine Mitarbeiter ein und entwickelt gemeinsam mit dem Unternehmen neue Tools und Erlebnisse.

    Als Sora im Herbst startete, schoss die App sofort an die Spitze des Apple App Store und löste gleichzeitig eine Welle an Kontroversen aus, da Nutzer die Plattform mit Videos zu beliebten Marken und Figuren fluteten.

    Disney und Universal haben den KI-Bildgenerator Midjourney verklagt und werfen dem Unternehmen vor, unerlaubt KI-generierte Figuren aus ihren Filmen zu nutzen und zu verbreiten. Zudem schickte Disney im September eine Unterlassungsaufforderung an Character.AI mit der Forderung, die Nutzung urheberrechtlich geschützter Figuren ohne Erlaubnis einzustellen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 93,76EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 17:02 Uhr) gehandelt.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 98,40$, was einem Rückgang von -10,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Micky Maus geht zu Sora Disney investiert 1 Milliarde in OpenAI Micky Maus für alle! Disney erlaubt das Erstellen von Videos der beliebten Figur in der Sora-App von OpenAI. Die Aktie regiert positiv.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     