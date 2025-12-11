    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRobinhood Markets Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Robinhood Markets Registered (A)

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 11.12.2025

    Am 11.12.2025 ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie, bisher, um -8,54 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Robinhood Markets Registered (A) Aktie.

    Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 11.12.2025

    Mit einer Performance von -8,54 % musste die Robinhood Markets Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Robinhood Markets Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 105,60, mit einem Minus von -8,54 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl die Robinhood Markets Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,17 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,15 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Robinhood Markets Registered (A) einen Anstieg von +208,14 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,78 %
    1 Monat -2,15 %
    3 Monate +13,17 %
    1 Jahr +216,37 %

    Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Es gibt 786 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,43 Mrd.EUR € wert.

    Robinhood: Starke Kapitalzuflüsse trotzen rückläufigem Handel


    Lesen Sie hier mehr Details:

    Börsenstart USA - 11.12. - US Tech 100 schwach -1,53 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Robinhood Markets Registered (A)

    -9,03 %
    -1,43 %
    -3,46 %
    +11,91 %
    +214,18 %
    +1.185,45 %
    +517,19 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC



