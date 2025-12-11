Martin Herrenknecht plädiert für weniger Kündigungsschutz

SCHWANAU (dpa-AFX) - Der Chef des Tunnelbohrmaschinen-Herstellers Herrenknecht, Martin Herrenknecht, hat sich für eine Lockerung des Kündigungsschutzes ausgesprochen. "In einer Zeit, in der die Industrie massenhaft Arbeitsplätze abbaut, passt das nicht mehr", sagte Herrenknecht im Interview mit dem "Handelsblatt". "Da braucht es Flexibilität."

Herrenknecht monierte unter anderem den finanziellen Faktor des Kündigungsschutzes. "Wenn wir uns in der Schweiz von einem Ingenieur trennen, zahlen wir zwei Monatsgehälter. In Deutschland ein Vielfaches mehr." Im Ausland wundere man sich über die Viertagewoche oder Frührente. "In Indien und China arbeiten die Menschen sechs Tage in der Woche. Die sind hungrig und wir sind gesättigt."