Suvoda IRT wird in der RTSM PEAK Matrix der Everest Group als Leader ausgezeichnet

Die PEAK-Matrix der Everest Group ist eine strenge, datengestützte Bewertung von Technologieanbietern, bei der die Auswirkungen auf den Markt mit der Vision und der Lieferfähigkeit verglichen werden. Die Bewertung umfasst direkte Kundenbefragungen, die einen Einblick in die tatsächliche Leistung und die Benutzererfahrung geben. Diese Anerkennung unterstreicht die starke Marktakzeptanz, Innovation und technische Stärke von Suvoda im Bereich RTSM.

CONSHOHOCKEN, Pa., 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda, ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, gab heute bekannt, dass seine IRT-Software (Interactive Response Technology), auch bekannt als RTSM (Randomization and Trial Supply Management), als Leader in der PEAK Matrix der Everest Group für RTSM-Technologie anerkannt wurde.

„Suvoda hat sich auf die Verwaltung hochkomplexer und mehrarmiger Studien spezialisiert, was durch die Low-Code/No-Code-Plattform, das Virtual Partition Framework und das starke Integrationsnetzwerk ermöglicht wird", so Nisarg Shah, Praxisleiter bei der Everest Group. „Die modulare Architektur, die flexible Studienkonfiguration und die kontinuierlichen Investitionen in KI-gestützte Automatisierung verschaffen dem System eine führende Position in der PEAK-Matrix der Everest Group für RTSM-Produkte im Bereich Life Sciences Assessment 2025."

„Wir fühlen uns geehrt, von der Everest Group zum Leader ernannt worden zu sein. Diese Anerkennung bestätigt, dass Suvoda IRT unvergleichliche Fähigkeiten und Geschwindigkeit für die Randomisierung und das Versorgungsmanagement in komplexen klinischen Studien bietet", sagte Jagath Wanninayake, Geschäftsführer von Suvoda. „Es spiegelt auch wider, wie wir unsere Plattform weiterentwickeln, indem wir das IRT mit unserer breiteren Produktpalette zusammenführen, um die kritischsten und zeitkritischsten Momente jeder Studie für unsere Kunden zu managen."

Suvoda IRT dient als „Kommandozentrale" für die Logistik klinischer Studien und ermöglicht es Sponsoren, CROs und Prüfzentren, die richtige Behandlung zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Patienten zu liefern. Basierend auf einer konfigurierbaren Architektur unterstützt Suvoda IRT selbst die komplexesten Protokolle und bietet Echtzeit-Bestandstransparenz und vorausschauende Nachlieferung. Das System kann über die in die Suvoda-Plattform integrierten Anpassungswerkzeuge schnell an Änderungen in der Mitte der Studie angepasst werden, was durch mehrere erteilte Patente unterstützt wird, die die Innovation des Unternehmens anerkennen. Suvoda IRT setzt neue Maßstäbe in der Branche, indem es die Erfahrung mit klinischen Studien für Sponsoren, CROs, Prüfzentren und Patienten verändert, indem es die gesamte Reise intuitiver gestaltet.