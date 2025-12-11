Gelbes Metall für 2026
US-Investor Jeffrey Gundlach: Kauft mehr Gold!
DoubleLine-Capital-CEO Jeffrey Gundlach sagte am Mittwoch, er werde zunehmend optimistischer für Rohstoffe.
- Gundlach optimistisch für Rohstoffe, positive Entwicklung.
- Gold bleibt wichtig, 25% Quote empfohlen, leicht gesenkt.
- Schwächerer Dollar stärkt Nicht-Dollar-Investments.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Der vielbeachtete US-Investor erklärt, er habe seine Einschätzung für breite Rohstoffindizes zuletzt ins Positive gedreht und verwies auf eine stetige, weitgehend übersehene Aufwärtsbewegung in dieser Anlageklasse.
"Rohstoffe insgesamt haben still und leise begonnen zu steigen", sagt Gundlach. "Zum ersten Mal seit Langem bin ich vergangene Woche bei Rohstoffen insgesamt wieder positiv geworden. Daher halte ich einen Rohstoffindex aktuell für sinnvoll."
Damit reagierte er auch auf die Entscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch, ihren Leitzins um 25 Basispunkte zu senken.
Speziell für Gold meint Gundlach, es habe weiterhin einen festen Platz in Portfolios verdient. Gundlach, dessen Unternehmen Ende 2024 rund 95 Milliarden Dollar verwaltete, hatte Mitte September eine Goldquote von 25 Prozent empfohlen und diese Ende Oktober etwas zurückgefahren.
Gundlachs erneute Empfehlung für Rohstoffe hängt mit seiner Erwartung eines schwächeren US-Dollars zusammen. Er rechnet damit, dass US-Präsident Donald Trump jemanden als Fed-Chef ernennt, der niedrigere Zinsen bevorzugt. Ein solches Szenario würde die Zinskurve steiler werden lassen und den Dollar belasten.
Das wiederum könnte den Fall für Anlagen außerhalb der USA stärken, insbesondere für Schwellenländer-Anleihen, die seiner Aussage nach bereits in diesem Jahr eine starke Performance gezeigt haben.
"Man sollte die Investitionen in Nicht-Dollar-Vermögenswerte erhöhen", meint Gundlach. "Ich denke, wir befinden uns erst am Anfang einer Phase, in der Nicht-Dollar-Investments Dollar-Anlagen übertreffen werden."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion