    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gelbes Metall für 2026

    2821 Aufrufe 2821 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Investor Jeffrey Gundlach: Kauft mehr Gold!

    DoubleLine-Capital-CEO Jeffrey Gundlach sagte am Mittwoch, er werde zunehmend optimistischer für Rohstoffe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Gundlach optimistisch für Rohstoffe, positive Entwicklung.
    • Gold bleibt wichtig, 25% Quote empfohlen, leicht gesenkt.
    • Schwächerer Dollar stärkt Nicht-Dollar-Investments.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Gelbes Metall für 2026 - US-Investor Jeffrey Gundlach: Kauft mehr Gold!
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Der vielbeachtete US-Investor erklärt, er habe seine Einschätzung für breite Rohstoffindizes zuletzt ins Positive gedreht und verwies auf eine stetige, weitgehend übersehene Aufwärtsbewegung in dieser Anlageklasse.

    "Rohstoffe insgesamt haben still und leise begonnen zu steigen", sagt Gundlach. "Zum ersten Mal seit Langem bin ich vergangene Woche bei Rohstoffen insgesamt wieder positiv geworden. Daher halte ich einen Rohstoffindex aktuell für sinnvoll."

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Damit reagierte er auch auf die Entscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch, ihren Leitzins um 25 Basispunkte zu senken.

    Speziell für Gold meint Gundlach, es habe weiterhin einen festen Platz in Portfolios verdient. Gundlach, dessen Unternehmen Ende 2024 rund 95 Milliarden Dollar verwaltete, hatte Mitte September eine Goldquote von 25 Prozent empfohlen und diese Ende Oktober etwas zurückgefahren.

    Gold

    +1,06 %
    +0,04 %
    +1,95 %
    +15,87 %
    +54,93 %
    +134,45 %
    +129,13 %
    +292,72 %
    +971,07 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Gundlachs erneute Empfehlung für Rohstoffe hängt mit seiner Erwartung eines schwächeren US-Dollars zusammen. Er rechnet damit, dass US-Präsident Donald Trump jemanden als Fed-Chef ernennt, der niedrigere Zinsen bevorzugt. Ein solches Szenario würde die Zinskurve steiler werden lassen und den Dollar belasten.

    Das wiederum könnte den Fall für Anlagen außerhalb der USA stärken, insbesondere für Schwellenländer-Anleihen, die seiner Aussage nach bereits in diesem Jahr eine starke Performance gezeigt haben.

    "Man sollte die Investitionen in Nicht-Dollar-Vermögenswerte erhöhen", meint Gundlach. "Ich denke, wir befinden uns erst am Anfang einer Phase, in der Nicht-Dollar-Investments Dollar-Anlagen übertreffen werden."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4487,45$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gelbes Metall für 2026 US-Investor Jeffrey Gundlach: Kauft mehr Gold! DoubleLine-Capital-CEO Jeffrey Gundlach sagte am Mittwoch, er werde zunehmend optimistisch für Rohstoffe.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     