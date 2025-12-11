US-Investor Jeffrey Gundlach: Kauft mehr Gold!

"Rohstoffe insgesamt haben still und leise begonnen zu steigen", sagt Gundlach. "Zum ersten Mal seit Langem bin ich vergangene Woche bei Rohstoffen insgesamt wieder positiv geworden. Daher halte ich einen Rohstoffindex aktuell für sinnvoll."

Der vielbeachtete US-Investor erklärt, er habe seine Einschätzung für breite Rohstoffindizes zuletzt ins Positive gedreht und verwies auf eine stetige, weitgehend übersehene Aufwärtsbewegung in dieser Anlageklasse.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Damit reagierte er auch auf die Entscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch, ihren Leitzins um 25 Basispunkte zu senken.

Speziell für Gold meint Gundlach, es habe weiterhin einen festen Platz in Portfolios verdient. Gundlach, dessen Unternehmen Ende 2024 rund 95 Milliarden Dollar verwaltete, hatte Mitte September eine Goldquote von 25 Prozent empfohlen und diese Ende Oktober etwas zurückgefahren.

Gundlachs erneute Empfehlung für Rohstoffe hängt mit seiner Erwartung eines schwächeren US-Dollars zusammen. Er rechnet damit, dass US-Präsident Donald Trump jemanden als Fed-Chef ernennt, der niedrigere Zinsen bevorzugt. Ein solches Szenario würde die Zinskurve steiler werden lassen und den Dollar belasten.

Das wiederum könnte den Fall für Anlagen außerhalb der USA stärken, insbesondere für Schwellenländer-Anleihen, die seiner Aussage nach bereits in diesem Jahr eine starke Performance gezeigt haben.

"Man sollte die Investitionen in Nicht-Dollar-Vermögenswerte erhöhen", meint Gundlach. "Ich denke, wir befinden uns erst am Anfang einer Phase, in der Nicht-Dollar-Investments Dollar-Anlagen übertreffen werden."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4487,45 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer