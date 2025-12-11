    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoinbase AktievorwärtsNachrichten zu Coinbase
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das Fintech Abu Dhabi der ADFW signalisiert den Beginn einer neuen Ära der Finanzwelt, geprägt von Innovation und Umbruch

    Das Fintech Abu Dhabi der ADFW signalisiert den Beginn einer neuen Ära der Finanzwelt, geprägt von Innovation und Umbruch
    Foto: adobe.stock.com

    ABU DHABI, VAE, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am dritten Tag der Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, der Flaggschiff-Veranstaltung der ADGM, waren Fintech Abu Dhabi und RESOLVE zu Gast, die die weltweit einflussreichsten Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen, Technologie, Recht und Streitbeilegung zusammenbrachten.

    ADGM Logo

    Das übergeordnete Thema „Engineering the Capital of Capital" bot eine beeindruckende Kombination aus Vordenkerrolle, Diskussionen über disruptive Innovationen und hochmodernen Erkenntnissen und unterstrich damit Abu Dhabis Position als zukunftsorientiertes Finanzzentrum und juristisches Kraftzentrum.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coinbase!
    Long
    246,24€
    Basispreis
    1,75
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    277,79€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 13,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zu Beginn der Veranstaltung erklärte Hamad Sayah Al Mazrouei, Unterstaatssekretär des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung in Abu Dhabi und Vorsitzender der ADGM Academy: „Die Zukunft des Finanzwesens wird nicht allein von Algorithmen bestimmt werden, sondern von Menschen mit Visionen, Mut und Zielstrebigkeit." Durch Plattformen wie Fintech Abu Dhabi nehmen wir nicht nur vorweg, was als Nächstes auf den Sektor zukommt, sondern bauen es aktiv auf. Die aufschlussreichen Gespräche des heutigen Tages spiegeln Abu Dhabis Bestreben wider, die Startrampe für eine neue Ära des integrativen, intelligenten und widerstandsfähigen finanziellen Fortschritts zu werden."

    Fintech Abu Dhabi: Das nächste Kapitel der Finanzinnovation

    Die neunte Ausgabe von Fintech Abu Dhabi, mittlerweile die größte und einflussreichste Fintech-Veranstaltung der MENA-Region, zeigte die seismischen Veränderungen auf, die sich auf Finanzdienstleistungen auswirken – von Tokenisierung und KI bis hin zu digitalem Banking und Stablecoins.

    Auf der Hauptbühne gab es eine Reihe spannender Gespräche und hochkarätiger Dialoge mit einigen der einflussreichsten Führungskräfte der Finanzwelt. Zu den Teilnehmern gehörten prominente Persönlichkeiten aus dem globalen Fintech-Ökosystem, darunter Brian Armstrong, Geschäftsführer von Coinbase, Jeremy Allaire, Geschäftsführer von Circle, Richard Teng, Geschäftsführer von Binance, Jennifer Johnson, Geschäftsführerin von Franklin Templeton, Anthony Soohoo, Geschäftsführer von MoneyGram, Ambareen Musa, Geschäftsführerin von GCC, Revolut, und viele weitere.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das Fintech Abu Dhabi der ADFW signalisiert den Beginn einer neuen Ära der Finanzwelt, geprägt von Innovation und Umbruch ABU DHABI, VAE, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Am dritten Tag der Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, der Flaggschiff-Veranstaltung der ADGM, waren Fintech Abu Dhabi und RESOLVE zu Gast, die die weltweit einflussreichsten Führungskräfte aus den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     