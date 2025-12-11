Das Fintech Abu Dhabi der ADFW signalisiert den Beginn einer neuen Ära der Finanzwelt, geprägt von Innovation und Umbruch

Das übergeordnete Thema „Engineering the Capital of Capital" bot eine beeindruckende Kombination aus Vordenkerrolle, Diskussionen über disruptive Innovationen und hochmodernen Erkenntnissen und unterstrich damit Abu Dhabis Position als zukunftsorientiertes Finanzzentrum und juristisches Kraftzentrum.

ABU DHABI, VAE, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Am dritten Tag der Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, der Flaggschiff-Veranstaltung der ADGM, waren Fintech Abu Dhabi und RESOLVE zu Gast, die die weltweit einflussreichsten Führungskräfte aus den Bereichen Finanzen, Technologie, Recht und Streitbeilegung zusammenbrachten.

Zu Beginn der Veranstaltung erklärte Hamad Sayah Al Mazrouei, Unterstaatssekretär des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung in Abu Dhabi und Vorsitzender der ADGM Academy: „Die Zukunft des Finanzwesens wird nicht allein von Algorithmen bestimmt werden, sondern von Menschen mit Visionen, Mut und Zielstrebigkeit." Durch Plattformen wie Fintech Abu Dhabi nehmen wir nicht nur vorweg, was als Nächstes auf den Sektor zukommt, sondern bauen es aktiv auf. Die aufschlussreichen Gespräche des heutigen Tages spiegeln Abu Dhabis Bestreben wider, die Startrampe für eine neue Ära des integrativen, intelligenten und widerstandsfähigen finanziellen Fortschritts zu werden."

Fintech Abu Dhabi: Das nächste Kapitel der Finanzinnovation

Die neunte Ausgabe von Fintech Abu Dhabi, mittlerweile die größte und einflussreichste Fintech-Veranstaltung der MENA-Region, zeigte die seismischen Veränderungen auf, die sich auf Finanzdienstleistungen auswirken – von Tokenisierung und KI bis hin zu digitalem Banking und Stablecoins.

Auf der Hauptbühne gab es eine Reihe spannender Gespräche und hochkarätiger Dialoge mit einigen der einflussreichsten Führungskräfte der Finanzwelt. Zu den Teilnehmern gehörten prominente Persönlichkeiten aus dem globalen Fintech-Ökosystem, darunter Brian Armstrong, Geschäftsführer von Coinbase, Jeremy Allaire, Geschäftsführer von Circle, Richard Teng, Geschäftsführer von Binance, Jennifer Johnson, Geschäftsführerin von Franklin Templeton, Anthony Soohoo, Geschäftsführer von MoneyGram, Ambareen Musa, Geschäftsführerin von GCC, Revolut, und viele weitere.