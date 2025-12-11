Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.12.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.257,11USD pro Feinunze und notiert damit +0,78 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 63,40USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,55 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,93USD und verzeichnet ein Minus von -2,75 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,21USD und verzeichnet ein Minus von -2,95 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.492,50 USD +2,26 % Platin 1.698,00 USD +3,73 % Kupfer London Rolling 11.826,50 USD +2,43 % Aluminium 2.894,82 PKT +1,29 % Erdgas 4,254 USD -7,59 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -7,59 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.12.25, 17:29 Uhr.