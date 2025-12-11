Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 11.12.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.257,11USD pro Feinunze und notiert damit +0,78 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 63,40USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,55 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 60,93USD und verzeichnet ein Minus von -2,75 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,21USD und verzeichnet ein Minus von -2,95 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.492,50USD
|+2,26 %
|Platin
|1.698,00USD
|+3,73 %
|Kupfer London Rolling
|11.826,50USD
|+2,43 %
|Aluminium
|2.894,82PKT
|+1,29 %
|Erdgas
|4,254USD
|-7,59 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -7,59 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 11.12.25, 17:29 Uhr.