DZ BANK stuft Deutsche Börse AG auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Börsenbetreiber habe auf einem Investorentag neue Geschäftsziele im Erwartungsrahmen verkündet, schrieb der Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Herausforderungen durch die Künstliche Intelligenz und digitale Anlagealternativen sei der Konzern gut positioniert./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 215EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte