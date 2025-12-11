DZ BANK stuft Deutsche Börse AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Börse von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Börsenbetreiber habe auf einem Investorentag neue Geschäftsziele im Erwartungsrahmen verkündet, schrieb der Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Herausforderungen durch die Künstliche Intelligenz und digitale Anlagealternativen sei der Konzern gut positioniert./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 215EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



