WOCHENVORSCHAU
Termine bis 25. Dezember 2025
- Nasdaq-Änderungen am 12. Dezember in den USA.
- Wichtige Konjunkturdaten aus Japan und Europa am 12.
- EU-Gipfel und Zinsentscheidungen in der nächsten Woche.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 25. Dezember 2025
^
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
22:00 USA: Nasdaq gibt Index-Änderungen bekannt
TERMINE KONJUNKTUR
05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25
05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)
08:00 GBR: BIP 10/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25
08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
08:00 DEU: Insolvenzen 9/25 + Schnellindikator 11/25
08:30 DEU: DIW, Pressegespräch Konjunkturprognose Winter 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25
17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau
09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025»
10:00 BEL: Treffen der EU-Finanzminister
ITA: Großer Streik in Italien gegen Haushaltspläne von Meloni-Regierung
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
--
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Tankan Bericht Q4/25
03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/25
03:00 CHN: Industrieproduktion 11/25
07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/25
08:30 CHE: Erzeuger-& Importpreise 11/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 10/25
14:30 USA: Empire State Index 12/25
16:00 USA: NAHB-Index 12/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden
BEL: Treffen der EU-Außenminister
BEL: Treffen der EU-Minister für Energie
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHEN
17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbaucherpreise 11/25 (endgültig)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 10/25
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Lagerbestände 9/25
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken e.V. «Team Deutschland - Strategische Außenwirtschaftspolitik neu denken»
EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Plan für bezahlbares Wohnen vor
FIN: Staats- und Regierungsspitzen der EU-Ostflanke treffen sich in Finnland
BEL: Treffen der EU-Umweltminister
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen
07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)
USA: General Mills, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25
08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25
08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen
17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen
22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen
GBR: Accenture, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25
08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25
08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25
08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 POL: Industrieproduktion 11/25
10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Bauproduktion 10/25
13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25
14:30 USA: Realeinkommen 11/25
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025
SONSTIGE TERMINE
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen
DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
DEU: Großer Verfallstag an der Börse
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: BoJ, Zinsentscheid
00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/25
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25
11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
--
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25
08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)
08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25
10:00 ITA: Erzeugerpreie 11/25
12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25
14:30 USA: CFNA-Index 11/25
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. DEZEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
---
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25
09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25
11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25
14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25
SONSTIGE TERMINE
---
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. DEZEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (endgültig) 06:30 NLD: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
17:00 RUS: Industrieproduktion 11/25
HINWEIS
"Heiligabend"
Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen
verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ),
Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ),
US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)
Börsen in Russland geöffnet
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. DEZEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/25
HINWEIS
1. Feiertag "Weihnachten"
Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New
York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen
Börsen in Russland, Japan und China geöffnet
--------------------------------------------------------------------------------------- °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi