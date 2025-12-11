Deutsche Anleihen
Kurse kaum verändert - Keine Impulse durch Fed-Zinssenkung
- Kurse deutscher Staatsanleihen blieben stabil.
- Zinssenkung der US-Notenbank hatte geringe Wirkung.
- Powell kündigt mögliche Zinspause und Nachfolger an.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Die Zinssenkung der US-Notenbank vom Vorabend gab kaum Impulse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,01 Prozent auf 127,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent.
Die US-Währungshüter hatten, wie von Volkswirten erwartet, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Notenbankchef Jerome Powell stellte aber eine Pause bei den Zinssenkungen in Aussicht. Man habe genügend getan, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Die Zinsen seien aber weiterhin auf einem ausreichenden Niveau, um die Inflation zu bekämpfen, sagte er.
Die Notenbank stellte in ihren Projektionen für 2026 eine Zinssenkung um 0,25 Punkte in Aussicht. An den Finanzmärkten wird aber weiter mit zwei Senkungen gerechnet. Schließlich läuft die Amtszeit von Powell im Mai aus. Nachfolger wird voraussichtlich der Trump-Vertraute Kevin Hassett, der als Vertreter einer lockeren Geldpolitik gilt./jsl/jha/
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
