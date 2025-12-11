    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag

    Der Börsen-Tag

    DAX & Dow ziehen davon: Standardwerte glänzen, Tech und Nebenwerte schwächeln

    Standardwerte im Aufwind, Tech und Nebenwerte unter Druck: Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern.

    Foto: Mona Wenisch - dpa

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen mit leichten Vorteilen für die Standardwerte. In Deutschland können vor allem die großen Indizes zulegen: Der DAX steigt um 0,54 Prozent auf 24.324,82 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Auch der MDAX liegt im Plus und gewinnt 0,49 Prozent auf 29.985,19 Punkte. Schwächer präsentieren sich hingegen die Nebenwerte: Der SDAX gibt leicht um 0,07 Prozent auf 16.873,17 Punkte nach. Noch deutlicher unter Druck steht der TecDAX, der 0,24 Prozent verliert und bei 3.568,75 Punkten notiert. Damit entwickeln sich Technologiewerte in Deutschland heute schwächer als die Standardwerte. Ein gemischtes Bild zeigt sich auch an der Wall Street. Der Dow Jones legt deutlich um 1,20 Prozent auf 48.638,62 Punkte zu und signalisiert eine robuste Nachfrage nach Blue Chips. Der marktbreite S&P 500 kann von dieser Stärke jedoch nicht profitieren und verliert leicht 0,16 Prozent auf 6.874,23 Punkte. Damit hinkt der Gesamtmarkt in den USA den Standardwerten hinterher – ähnlich wie in Deutschland, wo vor allem die großen Indizes gefragt sind, während Nebenwerte und Technologietitel zurückbleiben.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Brenntag mit einem Anstieg von 4,21%. Daimler Truck Holding folgt dicht dahinter mit 4,12%, während Heidelberg Materials mit 3,57% ebenfalls solide Zuwächse verzeichnet.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu kämpfen die DAX-Flopwerte mit Verlusten. MTU Aero Engines verzeichnet einen Rückgang von 1,69%, gefolgt von Deutsche Boerse mit -2,59% und E.ON, das mit -3,22% die schlechteste Performance aufweist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht PUMA mit einem Anstieg von 4,21% hervor, während TRATON und Fraport mit 3,66% und 3,52% ebenfalls positive Ergebnisse liefern.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Rückgänge, angeführt von Carl Zeiss Meditec mit einem Verlust von 7,24%. Delivery Hero folgt mit -4,70% und HENSOLDT mit -2,53%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX dominiert Douglas mit einem Anstieg von 4,28%, gefolgt von Stabilus mit 4,26% und Salzgitter, das mit 3,33% ebenfalls im Plus liegt.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ, insbesondere Alzchem Group mit einem Rückgang von 12,34%. Medios und SCHOTT Pharma verzeichnen Verluste von -2,93% und -3,16%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX zeigt PNE mit 3,12% die beste Performance, gefolgt von SUESS MicroTec mit 2,62% und Kontron mit 2,58%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ, mit Carl Zeiss Meditec, das sowohl im MDAX als auch im TecDAX vertreten ist, und einem Verlust von 7,24%. ATOSS Software und HENSOLDT verzeichnen Rückgänge von -1,90% und -2,53%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Visa (A) mit einem Anstieg von 4,57%, gefolgt von The Home Depot mit 2,89% und Unitedhealth Group mit 2,56%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von NVIDIA mit einem Rückgang von 3,68%. Cisco Systems und Walmart verzeichnen Verluste von -1,43% und -1,68%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht The Mosaic mit einem Anstieg von 6,78% hervor, gefolgt von Centene mit 5,82% und Royal Caribbean Cruises mit 5,53%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind stark negativ, insbesondere The Trade Desk Registered (A) mit einem Rückgang von 5,53%. Coinbase und GE Vernova verzeichnen Verluste von -4,79% und -4,58%.


