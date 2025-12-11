Der Börsen-Tag
DAX & Dow ziehen davon: Standardwerte glänzen, Tech und Nebenwerte schwächeln
Standardwerte im Aufwind, Tech und Nebenwerte unter Druck: Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern.
Foto: Mona Wenisch - dpa
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen mit leichten Vorteilen für die Standardwerte. In Deutschland können vor allem die großen Indizes zulegen: Der DAX steigt um 0,54 Prozent auf 24.324,82 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Auch der MDAX liegt im Plus und gewinnt 0,49 Prozent auf 29.985,19 Punkte. Schwächer präsentieren sich hingegen die Nebenwerte: Der SDAX gibt leicht um 0,07 Prozent auf 16.873,17 Punkte nach. Noch deutlicher unter Druck steht der TecDAX, der 0,24 Prozent verliert und bei 3.568,75 Punkten notiert. Damit entwickeln sich Technologiewerte in Deutschland heute schwächer als die Standardwerte. Ein gemischtes Bild zeigt sich auch an der Wall Street. Der Dow Jones legt deutlich um 1,20 Prozent auf 48.638,62 Punkte zu und signalisiert eine robuste Nachfrage nach Blue Chips. Der marktbreite S&P 500 kann von dieser Stärke jedoch nicht profitieren und verliert leicht 0,16 Prozent auf 6.874,23 Punkte. Damit hinkt der Gesamtmarkt in den USA den Standardwerten hinterher – ähnlich wie in Deutschland, wo vor allem die großen Indizes gefragt sind, während Nebenwerte und Technologietitel zurückbleiben.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Brenntag mit einem Anstieg von 4,21%. Daimler Truck Holding folgt dicht dahinter mit 4,12%, während Heidelberg Materials mit 3,57% ebenfalls solide Zuwächse verzeichnet.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu kämpfen die DAX-Flopwerte mit Verlusten. MTU Aero Engines verzeichnet einen Rückgang von 1,69%, gefolgt von Deutsche Boerse mit -2,59% und E.ON, das mit -3,22% die schlechteste Performance aufweist.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht PUMA mit einem Anstieg von 4,21% hervor, während TRATON und Fraport mit 3,66% und 3,52% ebenfalls positive Ergebnisse liefern.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Rückgänge, angeführt von Carl Zeiss Meditec mit einem Verlust von 7,24%. Delivery Hero folgt mit -4,70% und HENSOLDT mit -2,53%.
SDAX TopwerteIm SDAX dominiert Douglas mit einem Anstieg von 4,28%, gefolgt von Stabilus mit 4,26% und Salzgitter, das mit 3,33% ebenfalls im Plus liegt.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind stark negativ, insbesondere Alzchem Group mit einem Rückgang von 12,34%. Medios und SCHOTT Pharma verzeichnen Verluste von -2,93% und -3,16%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt PNE mit 3,12% die beste Performance, gefolgt von SUESS MicroTec mit 2,62% und Kontron mit 2,58%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ, mit Carl Zeiss Meditec, das sowohl im MDAX als auch im TecDAX vertreten ist, und einem Verlust von 7,24%. ATOSS Software und HENSOLDT verzeichnen Rückgänge von -1,90% und -2,53%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Visa (A) mit einem Anstieg von 4,57%, gefolgt von The Home Depot mit 2,89% und Unitedhealth Group mit 2,56%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von NVIDIA mit einem Rückgang von 3,68%. Cisco Systems und Walmart verzeichnen Verluste von -1,43% und -1,68%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht The Mosaic mit einem Anstieg von 6,78% hervor, gefolgt von Centene mit 5,82% und Royal Caribbean Cruises mit 5,53%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind stark negativ, insbesondere The Trade Desk Registered (A) mit einem Rückgang von 5,53%. Coinbase und GE Vernova verzeichnen Verluste von -4,79% und -4,58%.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte