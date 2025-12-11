Visa (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 11.12.2025

Die Visa (A) Aktie notiert aktuell bei 290,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,14 % zugelegt, was einem Anstieg von +11,55 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Visa (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 290,65€, mit einem Plus von +4,14 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Visa ist ein führendes Zahlungsunternehmen, das weltweit elektronische Zahlungen ermöglicht. Hauptprodukte sind Kredit- und Debitkarten. Es konkurriert mit Mastercard und American Express und hebt sich durch ein großes Netzwerk und hohe Sicherheit ab.

Obwohl sich die Visa (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,32 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Visa (A) Aktie damit um -1,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,77 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Visa (A) auf -8,71 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,09 % geändert.

Visa (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,35 % 1 Monat -3,77 % 3 Monate -3,32 % 1 Jahr -6,07 %

Informationen zur Visa (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 490,34 Mrd.EUR € wert.

Standardwerte im Aufwind, Tech und Nebenwerte unter Druck: Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern.

Visa (NYSE: V), a global leader in digital payments, today announced that Najada Kumbuli has been appointed President of Visa Foundation, effective immediately. With guidance from the Board, Kumbuli will be responsible for managing Visa Foundation’s …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Visa (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.