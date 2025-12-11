    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVisa (A) AktievorwärtsNachrichten zu Visa (A)

    Visa (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 11.12.2025

    Am 11.12.2025 ist die Visa (A) Aktie, bisher, um +4,14 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Visa (A) Aktie.

    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Visa ist ein führendes Zahlungsunternehmen, das weltweit elektronische Zahlungen ermöglicht. Hauptprodukte sind Kredit- und Debitkarten. Es konkurriert mit Mastercard und American Express und hebt sich durch ein großes Netzwerk und hohe Sicherheit ab.

    Visa (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.12.2025

    Die Visa (A) Aktie notiert aktuell bei 290,65 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,14 % zugelegt, was einem Anstieg von +11,55  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Visa (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 290,65, mit einem Plus von +4,14 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Obwohl sich die Visa (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,32 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Visa (A) Aktie damit um -1,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,77 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Visa (A) auf -8,71 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,09 % geändert.

    Visa (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,35 %
    1 Monat -3,77 %
    3 Monate -3,32 %
    1 Jahr -6,07 %

    Informationen zur Visa (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Visa (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 490,34 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Dow ziehen davon: Standardwerte glänzen, Tech und Nebenwerte schwächeln


    Standardwerte im Aufwind, Tech und Nebenwerte unter Druck: Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern.

    Visa Foundation Board Appoints Najada Kumbuli as President of Visa Foundation


    Visa (NYSE: V), a global leader in digital payments, today announced that Najada Kumbuli has been appointed President of Visa Foundation, effective immediately. With guidance from the Board, Kumbuli will be responsible for managing Visa Foundation’s …

    Börsenstart USA - 11.12. - US Tech 100 schwach -1,53 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Visa (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Visa (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Visa (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Visa (A)

    +4,31 %
    -1,78 %
    -3,75 %
    -3,80 %
    -6,20 %
    +40,19 %
    +62,80 %
    +288,27 %
    +3.015,82 %
