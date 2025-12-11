    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Motors AktievorwärtsNachrichten zu General Motors

    Weder Tesla noch BYD!

    52 Prozent Plus seit Jahresanfang: Das ist die beste Autoaktie des Jahres

    Der US-Autobauer General Motors bleibt im laufenden Jahr auf der Überholspur. Zu den starken Kursgewinnen gesellt sich in dieser Woche eine neue Kaufempfehlung von Morgan Stanley.

    General Motors (GM) hat im zweiten Halbjahr 2025 kräftig zugelegt und liefert Anlegern beeindruckende Kursgewinne in Größenordnungen, die eher an eine Tech-Aktie erinnern. Nachdem die Aktie in den Sommermonaten noch auf dem Tiefpunkt lag, stieg der Kurs seit Jahresbeginn um fast 52 Prozent. In den letzten sechs Monaten verzeichnete die Aktie sogar ein Plus von über 60 Prozent. Besser schnitt keiner der großen Autobauer ab.

    Die Ergebnisse des Unternehmens übertrafen die Erwartungen, und die angehobene Gewinnprognose für 2025-2026 zeigt, dass GM weiterhin von einem robusten Automarkt profitiert. Besonders positive Impulse erwarten die Analysten durch neue umweltpolitische Rahmenbedingungen, die ab 2026 zu höheren Gewinnen führen könnten. Trotz der Herausforderungen durch den schrittweisen Wegfall des Steueranreizes für Elektrofahrzeuge (EVs) bleibt das Unternehmen zuversichtlich, EVs in ein profitables Geschäft zu verwandeln.

    Im dritten Quartal 2025 hatte GM mit soliden Zahlen überzeugen können. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 2,80 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 48,59 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich 2,30 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 45,04 Milliarden US-Dollar erwartet. Besonders hervorzuheben ist die Marktstellung in den USA, die mit einem Marktanteil von 17 Prozent den höchsten Wert seit 2017 erreichte. Auch die Elektrofahrzeugverkäufe legten zu: Mit 67.000 verkauften E-Fahrzeugen konnte GM einen Marktanteil von 16,5 Prozent verbuchen.

    Die Analysten von Morgan Stanley reagierten auf diese erfreulichen Entwicklungen und stuften die GM-Aktie zu Beginn der Woche von Neutral auf Übergewichten hoch. Das Kursziel wurde dabei deutlich angehoben – von 54 auf 90 US-Dollar. Diese Aufwertung begründeten die Analysten mit einer verbesserten operativen Leistung, einer disziplinierten Kapitalstrategie und einer günstigen Verschiebung des Verkaufsmix hin zu hochprofitablen SUVs und Pickups.

    Die Detroiter planen außerdem, 4 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion zu investieren, um steigende Zölle zu umgehen. Das Unternehmen plant, jährlich bis zu 300.000 Einheiten zusätzlicher Pickups und SUVs zu produzieren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 68,81EUR auf Tradegate (11. Dezember 2025, 17:41 Uhr) gehandelt.


