52 Prozent Plus seit Jahresanfang: Das ist die beste Autoaktie des Jahres

Im dritten Quartal 2025 hatte GM mit soliden Zahlen überzeugen können. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 2,80 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 48,59 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich 2,30 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 45,04 Milliarden US-Dollar erwartet. Besonders hervorzuheben ist die Marktstellung in den USA, die mit einem Marktanteil von 17 Prozent den höchsten Wert seit 2017 erreichte. Auch die Elektrofahrzeugverkäufe legten zu: Mit 67.000 verkauften E-Fahrzeugen konnte GM einen Marktanteil von 16,5 Prozent verbuchen.

Die Analysten von Morgan Stanley reagierten auf diese erfreulichen Entwicklungen und stuften die GM-Aktie zu Beginn der Woche von Neutral auf Übergewichten hoch. Das Kursziel wurde dabei deutlich angehoben – von 54 auf 90 US-Dollar. Diese Aufwertung begründeten die Analysten mit einer verbesserten operativen Leistung, einer disziplinierten Kapitalstrategie und einer günstigen Verschiebung des Verkaufsmix hin zu hochprofitablen SUVs und Pickups.

Die Detroiter planen außerdem, 4 Milliarden US-Dollar in die US-Produktion zu investieren, um steigende Zölle zu umgehen. Das Unternehmen plant, jährlich bis zu 300.000 Einheiten zusätzlicher Pickups und SUVs zu produzieren.

