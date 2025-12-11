Kursgewinne - Schwache Arbeitsmarktdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag infolge der Zinssenkung der US-Notenbank Fed zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,31 Prozent auf 112,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,12 Prozent.

Die Notenbank setzte das Zinsniveau wie allgemein erwartet um 0,25 Prozentpunkte herab. Die Risiken für die Beschäftigung hätten in den vergangenen Monaten zugenommen. Notenbankchef Jerome Powell stellte eine Pause bei den Zinssenkungen in Aussicht. Man habe genügend getan, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Die Zinsen seien aber weiterhin auf einem ausreichenden Niveau, um die Inflation zu bekämpfen, sagte er.