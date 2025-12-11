    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grieche übernimmt Vorsitz der Eurogruppe

    Für Sie zusammengefasst
    • Kyriakos Pierrakakis neuer Vorsitzender der Eurogruppe.
    • Er wurde für 2,5 Jahre von Finanzministern gewählt.
    • Ziel: Europa wettbewerbsfähiger und stärker machen.
    Grieche übernimmt Vorsitz der Eurogruppe
    Foto: Siarhei - 356130783

    BRÜSSEL/ATHEN (dpa-AFX) - Der griechische Finanzminister Kyriakos Pierrakakis wird neuer Vorsitzender der Eurogruppe. Der 42-Jährige wurde von den Finanzministern der Länder mit der Gemeinschaftswährung für die nächsten zweieinhalb Jahre an die Spitze des Gremiums gewählt.

    Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, der zuvor angekündigt hatte, für den Griechen zu stimmen, sagte nach der Wahl: "Ich bin davon überzeugt, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Eurogruppe sehr gut fortführen werden. Wir teilen das gleiche Ziel: Europa stärker und wettbewerbsfähiger zu machen."

    Die Eurogruppe ist ein informelles Gremium der Wirtschafts- und Finanzminister aus den 20 Staaten der Währungszone. Sie beraten normalerweise einmal im Monat und koordinieren sich in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Der oder die Vorsitzende gilt als einflussreicher Koordinator und Wortführer.

    Der bürgerlich-konservative Politiker Pierrakakis folgt auf den Iren Paschal Donohoe und wird Präsident aus einem Land, das in einer schweren Schuldenkrise selbst harte Jahre unter europäischen Hilfsprogrammen durchlaufen hat. Griechenland erlebte ab 2010 eine schwere Staatsschuldenkrise, die das Land für mehrere Jahre erschütterte.

    Der Informatiker Pierrakakis, der an der Harvard-Universität und am MIT studierte, gilt als Architekt der griechischen Entbürokratisierung und der Digitalreformen. Er machte sich auch europaweit einen Namen durch das effiziente Impfmanagement während der Corona-Pandemie. Seit März 2025 leitet er das Ministerium für Nationale Wirtschaft und Finanzen in Athen.

    Der bisherige Vorsitzende Donohoe hatte sein Amt vorzeitig abgegeben, um eine Position bei der Weltbank zu übernehmen./tt/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Grieche übernimmt Vorsitz der Eurogruppe Der griechische Finanzminister Kyriakos Pierrakakis wird neuer Vorsitzender der Eurogruppe. Der 42-Jährige wurde von den Finanzministern der Länder mit der Gemeinschaftswährung für die nächsten zweieinhalb Jahre an die Spitze des Gremiums gewählt. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     