    AKTIE IM FOKUS 2

    Trotz starken Wachstums brechen Oracle ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle-Aktien fallen um bis zu 20 Prozent nach Zahlen.
    • KI-Wachstum bleibt hinter hohen Erwartungen zurück.
    • Experten sehen trotz Rückgang Chancen für Anleger.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Herbe Enttäuschung hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt über die Geschäftszahlen von Oracle geherrscht. Trotz eines starken Wachstums im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) brachen die Papiere an der New Yorker Börse um bis zu 20 Prozent auf gut 186 US-Dollar ein. Zuletzt betrugen die Verluste noch knapp 14 Prozent.

    Der US-Softwarekonzern wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den KI-Einsatz zwar kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den hohen Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren.

    Der KI-Motor brumme zwar, die Anleger sollten aber die "Treibstoffkosten" im Auge behalten, schrieb Experte Brent Thill von der US-Bank Jefferies. Angesichts des Kursrutsches sieht er aus Anlageperspektive nun aber mehr Chancen als Risiken. Thill riet unverändert zum Kauf mit einem Kursziel von 400 Dollar.

    Ähnlich sah es Tyler Radke von der Citigroup. Die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals hatten die Erwartungen zwar verfehlt. Es gebe aber kein Nachfrageproblem, das Wachstum beschleunige sich sogar. Insgesamt sieht Radke also eher viel Lärm um nichts. Mit einem Kursziel von 370 Dollar hält er nahezu eine Verdopplung der Aktie für möglich und rät folglich zum Kauf.

    Im September hatte die Aktie von Oracle mit starken Wachstumsaussichten im Geschäft mit Rechenzentren eine fulminante Rally ausgelöst. In der Spitze schnellte der Kurs um über 40 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von mehr als 345 Dollar. Von diesem Niveau hat sich der Kurs bald wieder halbiert./bek/tih/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,91 % und einem Kurs von 164,7 auf Tradegate (11. Dezember 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -6,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 472,60 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 348,89USD. Von den letzten 9 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +37,07 %/+138,38 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kurzfristigen Kursbewegungen der Oracle-Aktie, die in den letzten Tagen zwischen 177 und 190 Euro schwankte. Es werden technische Aspekte wie Kursziele und die Bedeutung der anstehenden Quartalszahlen diskutiert, die die Kursentwicklung beeinflussen könnten. Zudem werden fundamentale Überlegungen zur langfristigen Bewertung des Unternehmens und die Überzeugung des Gründers angesprochen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Oracle eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
