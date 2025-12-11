Zunehmender Wettbewerb könnte das BIP in Lateinamerika und der Karibik um 11 % steigern und die Ungleichheit um 6 % verringern, so der IDB-Bericht

Der Leitbericht „Märkte für Entwicklung: Improving Lives through Competition" , zeigt, dass der begrenzte Wettbewerb und die hohe Marktkonzentration in den Volkswirtschaften der Region das Wachstum schwächen, die Löhne drücken und die Unternehmen klein und informell halten. Die Studie stützt sich auf einen neuen länderübergreifenden Datensatz von Wettbewerbsindikatoren und kommt zu dem Schluss, dass stärkere, fairere Märkte entscheidend sind, um Produktivität und Chancen zu erschließen.

WASHINGTON, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Laut einem neuen Bericht der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB) könnten Lateinamerika und die Karibik ihr Pro-Kopf-BIP um 11 % steigern und die Ungleichheit um 6 % verringern, indem sie ihre Märkte wettbewerbsfähiger machen.

„Der Bericht zeigt, dass die Märkte nicht nur ein kontextuelles Element der Entwicklung sind, sondern diese aktiv vorantreiben", sagte der Präsident der IDB-Gruppe, Ilan Goldfajn. „Wenn der Wettbewerb funktioniert, kann der private Sektor das tun, was er am besten kann - Arbeitsplätze schaffen, Innovationen fördern und bessere Ergebnisse für Arbeitnehmer und Verbraucher erzielen. Stärkere und fairere Märkte sind der Schlüssel zur Entfaltung des gesamten Potenzials Lateinamerikas und der Karibik."

Der Bericht wurde heute am Hauptsitz der IDB in Washington als Teil der Berichtsreihe „Development in the Americas" (DIA) vorgestellt. Auf der Grundlage neuer Erkenntnisse - einschließlich einer neuen IDB-Datenbank mit vergleichbaren Wettbewerbsindikatoren für verschiedene Länder und Sektoren - wird aufgezeigt, wie mutige, gut durchdachte politische Maßnahmen Verbrauchern, Arbeitnehmern und Unternehmen in Sektoren wie Telekommunikation, Banken und Gesundheit echte Vorteile bringen können.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Die Marktkonzentration in Lateinamerika und der Karibik ist viermal höher als in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften.

Die Unternehmen in der Region verlangen Aufschläge, die im Durchschnitt 35 % über den Kosten liegen, verglichen mit 20 % auf wettbewerbsintensiveren Märkten.

Die Arbeitnehmer nehmen nur 50 % der von ihnen erwirtschafteten Wertschöpfung mit nach Hause - gegenüber 65 % in den Vereinigten Staaten und 81 % in anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften.

Fünfundneunzig Prozent der Unternehmen haben weniger als fünf Beschäftigte und stellen 57 % der Arbeitsplätze. Die produktivsten Unternehmen - mit mehr als 50 Beschäftigten - machen nur 1 % der Unternehmen aus und stellen 20 % der Arbeitsplätze.

Wären die Arbeitsmärkte so wettbewerbsfähig wie in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften, könnte das Pro-Kopf-BIP um bis zu 25 % steigen - angetrieben durch höhere Investitionen und Produktion, eine effizientere Ressourcenallokation und die Abwanderung von Arbeitnehmern auf bessere Arbeitsplätze mit gerechteren Löhnen.

Um diese Fortschritte zu erreichen, werden in dem Bericht drei Prioritäten für die Regierungen genannt: die Marktfragmentierung zu verringern, intelligentere Regelungen zu schaffen und den Wettbewerb zu stärken.

