    The Trade Desk Registered (A) - Aktie auf Talfahrt - 11.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die The Trade Desk Registered (A) Aktie bisher Verluste von -5,97 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Trade Desk Registered (A) Aktie.

    The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

    The Trade Desk Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.12.2025

    Mit einer Performance von -5,97 % musste die The Trade Desk Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der The Trade Desk Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,27 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 31,55, mit einem Minus von -5,97 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von The Trade Desk Registered (A) Verluste von -15,30 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um +0,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,07 %. Im Jahr 2025 gab es für The Trade Desk Registered (A) bisher ein Minus von -71,27 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,80 % geändert.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,51 %
    1 Monat -11,07 %
    3 Monate -15,30 %
    1 Jahr -73,57 %

    Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

    Es gibt 440 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,87 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Dow ziehen davon: Standardwerte glänzen, Tech und Nebenwerte schwächeln


    Standardwerte im Aufwind, Tech und Nebenwerte unter Druck: Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild – mit klaren Gewinnern und deutlichen Verlierern.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Trade Desk Registered (A)

    -5,77 %
    +0,18 %
    -10,98 %
    -15,78 %
    -73,72 %
    -26,86 %
    -55,43 %
    +1.194,02 %
    ISIN:US88339J1051WKN:A2ARCV



